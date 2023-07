Patru jucătoare din vestul ţării în lotul lui Dulca

Selecţionerul Cristian Dulca a convocat 24 de jucătoare pentru amicalul naţionalei feminine cu Bulgaria, programat în data de 16 iulie. În lotul convocat de Cristian Dulca au fost incluse Teodora Meluţă, Antonia Bratu şi Bianca Ienovac, de la vicecampioana Politehnica Timişoara.

Şi echipa ACS Banat Girls, care îşi desfăşoară meciurile de pe teren propriu la Comloşu Mare, este reprezentată la prima reprezentativă feminină, prin Cristina Sucilă. Lotul complet este următorul: Camelia Ceasar (AS Roma / Italia), Szidonia Salamon (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – portari; Teodora Meluță (Politehnica Timișoara), Maria Ficzay (Fortuna Hjorring / Danemarca), Anita Kis (Haladás-Viktoria FC /Ungaria), Brigitta Goder (Ferencvarosi TC / Ungaria), Alexandra Tunoaia (Chievo Verona W / Italia), Erika Gered (Diosgyori VTK / Ungaria), Claudia Bistrian (AS CS Carmen București), Cristina Botojel (FC Universitatea Cluj), Antonia Bratu (Politehnica Timișoara) – fundași; Giorgiana Vasile (AS CS Carmen București), Ioana Bortan (Farul Constanța), Ioana Bălăceanu (FC Universitatea Cluj), Ana Vlădulescu (Haladás-Viktoria FC / Ungaria), Andrea Herczeg (CS Carmen București), Mădălina Tătar (Racing Power FC / Portugalia), Ștefania Vătafu (RSC Anderlecht / Belgia), Cristina Sucilă (ACS Banat Girls) – mijlocași; Adina Borodi (FC Universitatea Cluj), Carmen Marcu (FC Universitatea Cluj), Mara Bâtea (FC Universitatea Cluj), Laura Rus (Farul Constanța), Bianca Ienovan (Politehnica Timișoara) – atacanți.

Reprezentativa feminină a României va disputa un joc amical pe 16 iulie, contra Bulgariei, pe stadionul “Arcul de Triumf” din București.

Tricolorele se vor reuni la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia duminică, unde se vor pregăti în continuare.

Acest stagiu de pregătire este ultimul organizat înaintea startului noii competiții dedicate echipelor naționale, UEFA Women’s Nations League.

În urma tragerii la sorți pentru prima ediție a Ligii Națiunilor, România a fost repartizată în grupa B2, alături de Finlanda, Slovacia și Croația