Pas important în procesul de reabilitare a Sălii „Constantin Jude”

Marţi, 14 noiembrie, a avut loc deschiderea ofertelor pentru licitația privind realizare Expertiza tehnică, Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic pentru înlocuire pardoseală, refacere sistem de iluminat și supraveghere video, a anunţat pe Facebook, miercuri-dimineaţă, viceprimarul liberal al Timişoarei, Cosmin Tabără.

„Avem o ofertă, este un pas important. Etapa următoare înseamnă verificarea acesteia, semnarea contractului și trecerea la treabă, astfel încât până la realizarea noului buget pe anul 2024 să avem toată documentația pentru ca lucrarea să poată fi scoasă la licitație.

Sunt optimist pentru că am avut noroc până acum: nu s-a anulat vreo licitație din cele 12 de care m-am ocupat direct ca viceprimar și nici contestații nu am avut. Este meritul echipei harnice de la Baze Sportive, cu suportul Biroului de Achiziții.

Ca idee, în anul 2020 au avut loc 2 licitații pentru obiective referitoare la investiții în sport, în 2022 am pregătit documentațiile pentru 3 achiziții, iar în 2023 am ajuns la 9 achiziții, ceea ce arată interesul de a investi în sport, în infrastructura sportivă. Este o diferență mare și arată că s-a lucrat mult. Pentru a concretiza un proiect in licitație, este nevoie de realizarea multor etape și documente.

Revenind la planul pentru Sala Constantin Jude, doresc ca imediat ce se termină campionatele de baschet, handbal și fotbal în sală să putem trece la execuție pentru a nu bloca, sau a blocat cât mai puțin activitatea sportivă.

Este foarte important să investim în baza materială de care dispunem până la realizarea celei noi”, a transmis Cosmin Tabără.

CITEŞTE ŞI: Ultimul raport privind învățământul românesc arată situația dezastruoasă a școlarizării copiilor de la sate