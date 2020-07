”Obiectivul PNL este să unească Aeroportul Timișoara cu cele din Arad și Caraș-Severin”, consideră Alfred Simonis, liderul deputaților PSD

Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, consideră drept o umilință pentru Nicolae Robu faptul că Marcel Vela a impus noul director de la Aeroportul Timișoara. ”Exact cum anticipam, liderul PNL Timiș este complet în afara deciziilor importante prin care sunt numiți noi șefi la instituțiile din județ. Cel mai competent director de aeroport din România, fără să considerăm București – Otopeni, Dan Idolu, a fost schimbat astăzi din funcție cu un om impus de ministrul Marcel Vela. Mișcarea era clară încă de acum câteva săptămâni, după schimbarea Consiliului de Administrație al aeroportului făcută cu japca.

Timp de patru ani și jumătate, Aeroportul Timișoara a îndeplinit cu succes criteriile de performanță cuprinse în contractul de administrare semnat cu Ministerul Transporturilor și cu siguranță avea nevoie de continuitate în partea de management, pentru a putea recupera rapid pierderile grele din perioada pandemiei. Însă nu a fost să fie, pentru că acum contează strict doar acapararea puterii și orchestrarea preluării societății timișorene, peste capul lui Robu.

Încă odată este clar că șefii liberali de la București preferă oameni girați de baronii arădeni și cărășeni, în locul celor doriți de șeful PNL Timiș, care este absolut ignorat, după ce a reușit de câteva ori fie să trezească hohote de râs cu propunerile lui, fie să enerveze lumea. Așa că ministrul Vela a reușit să-și pună omul la Aeroportul Timișoara și mai are un pas până la îndeplinirea obiectivului final, acela de a fuziona Timișoara cu aeroporturile din Arad și Caransebeș. Iar în mod clar, confiscarea Aeroportului ”Traian Vuia” ar avea scopul unic de acoperire a “găurilor neagre” din Arad, dar mai ales din Caraș-Severin, unde baronul Vela are controlul total. Trist este că în timp ce Nicolae Robu are parte de izolare și de evitare în propriul partid, Timișoara pierde un obiectiv esențial și totodată o șansă ca scenariul PDL- ist de acum zece ani să nu devină în sfârșit realitate. Oricum, la managementul performant și meritocrat cu care conduce filiala PNL Timiș și la modul cum reușește numiri importante de timișoreni în funcții, Robu poate primi ușor diploma de ”ignoratul liberal național”. Păcat că timișorenii suportă consecințele”, este mesajul lui Alfred Simonis, președintele PSD Timiș.