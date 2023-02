”O scrisoare pierdută”… pe întuneric (video)

”O scrisoare pierdută”… pe întuneric

Piesa ”O scrisoare pierdută”, de Ion Luca Caragiale, s-a jucat pe scena Teatrului Național Timișoara la lumina telefoanelor mobile.

Enel a lăsat, ieri-seară, o mare parte din Timișoara în beznă.

Spectatorii, însă, nu au părăsit sala, ci au aprins lanternele telefoanelor, astfel spectacolul a continuat.

Îsi aduce cineva aminte cum era înainte de 1989?

Astăzi, în continuare, când statul stinge lumina, publicul o aprinde”, au postat pe pagina de Facebook reprezentanții teatrului.

