O rețea de şmecheri exploatează minori și adolescenți pentru a promova concerte în cluburile timișorene

Zeci de tineri, unii chiar minori, sunt folosiți de către firme fantomă, reprezentate de conturi de Instragram și TikTok, pentru a realiza videoclipuri scurte în care vând sau dau bilete gratuite la concertele unor cântăreți și trupe la modă printre adolescenți.

Sunt multe astfel de cazuri, iar tineri care au fost astfel înșelați în trecut, acum studenți sau adulți tineri, confirmă că metoda de înșelăciune și abuz de încredere la adresa adolescenților și minorilor din Timișoara este folosită deja de ani de zile. Doar că nimeni nu depune plângere și, implicit, nimeni nu este tras la răspundere.

911 sau 112?

Cel mai recent episod s-a consumat luan trecută, când pe data de 29 martie, a avut loc, la un club din Timișoara, concertul unui foarte tânăr căntăreț de trap, pe numele său de scenă NOUĂ UNȘPE (911). Junele artist, care ține concerte la baluri și spectacole din toată țara, pe numele său real Alex Ghinea, nu are nicio vină directă.

De altfel, în 2020, Radio Virgin Romania scria despre el că este cel mai nou nume din muzica trap românească. 911, pe numele său adevărat Alex Ghinea, s-a alăturat portofoliului Global Records la doar 15 ani, în urmă cu un an (2019 -n.r.), ca producător muzical. În 2020, 911 lansa primul lui single ”M.T.K”, în colaborare cu Killa Fonic. Piesa a fost compusă de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa Fonic, 911, iar de producție s-a ocupat 911.

Titlul piesei reprezintă initialele celui care a dezvoltat arma AK, Mikhail Timofeyevich Kalashnikov. 911, pe numele său adevărat Alex Ghinea, este cel care a produs ”Miami Bici”, single-ul lui Killa Fonic care a urcat pe locul 1 în topurile radio și TV și ”Regrete”, cea mai recentă colaborare AMI și Florian Rus. 911 spunea atunci că lucrează deja la o noi piese, unele lansate în colaborare cu alți artiști, toate mari surprize pentru fanii săi.

La Timișoara, concertul din 29 martie, s-a ținut la un club de lângă stadionul Dan Păltinișanu iar sala a fost plină. De organizare s-a ocupat o companie fantonă numită SPLIT55SOCIETY, care mai folosește și numele SPLITSOCIETY sau SPLIT , iar evenimentul s-a numit, la derută, Balul Absolvenților. Compania fictivă este reprezentată de o tânără pe nume Andreea Grecu, care a racolat tineri între 14 și 17 ani, cărora le-a promis sume între 100 și 400 de lei dacă se angajau să umble prin oraș și să filmeze alți tineri.

Metoda este de a aborda persoana, a o întreba colocvial dacă a auzit de Nouă Unșpe, iar dacă cel abordat spunea că da și mai știa numele unei piese sau chiar versuri, primea gratuit un bilet la “Balul Absolvenților” din 29 martie. Pe lângă asta, tinerii promoteri ar fi trebuit să și vândă bilete, cu prețuri între 50 și 60 de lei, din care să primească drept comision 5 lei la fiacre bilet vândut.

Pentru acțiunea de promovare, Andrea Grecu a racolat mai mulți tineri, majoritatea sub 17 ani, prin intermediul unor anunțuri pe rețelele Instagram și TikTok. Aici e o încrengătură de conturi: SPLIT55SOCIETY, Z.EVENTSTM și SPLIT.EVENTS55, din ceea ce am reușit să identificăm.

De obicei, tinerilor racolați pentru a promova pe stradă și în parcuri li se oferă sume între 100 și 400 de lei la negru. Doar că, pentru concertul lui NOUĂ UNȘPE, tânăra organizatoare a racolat și patru elevi cu vârste între 15 și 17 ani, la începutul finele lunii februarie 2024. Rețineți momentul deoarece se va dovedi a fi important. Părinții acestora le-au cerut să lucreze pentru Andreea Grecu doar cu condiția ca aceasta să încheie cu ei un contract și implicit plata să se facă legal.

Trei din cei 4 tineri au renunțat pe motiv că Grecu și abordarea ei le-a trezit suspiciuni. Un al patrulea a făcut tot ceea ce i s-a cerut: a mers prin oraș, a abordat alți tineri, i-a filmat cum le pune întrebările și le-a dat biletele gratuite și în plus, a și vândut bilete.

Ulterior, reprezentata SPLIT55SOCIETY i-a reproșat tânărului care a rămas în schemă că nu își repectă prevederile contractuale, adică nu ar fi livrat materialele video și nu ar fi întocmit rapoarte de activitate. Asta deși copilul le-a realizat și le-a livrat, dar nu le-a putut încărca pe drive-ul pus la dispoziție de Andreea Grecu, care i-a și recunoscut în scris că folderul audio a fost șters din greșeală iar drive-ul de lucru “so fi f…tut”.

Una peste alta, tânărul promoter H.T., în vârstă de 16 ani, a primit, după insistențele părinților, un contract de prestări servicii. Inițial Andreea Grecu i-a dat un avans de 100 de lei, dar nu prin transfer bancar, ci “în mână” sau cum se spune “la negru”. Imediat după aceea, minorul și-a alertat părinții.

Încredere în neîncredere și mult tupeu

După ce a avut loc concertul, pe 29 martie, Andreea Grecu nu a vrut să îi mai răspundă la mesaje tânărului cu care avea contract. După multe insistențe, aceasta îi mai face lui H.T. o plată de 50 de lei, prin transfer bancar, din contul ei personal, nu din cel de firmă, pe 5 aprilie 2024, după ce a început conflictul. Tot ea i-a spus copilului că nu îi mai datorează restul de 250 de lei pe motiv că acesta nu ar fi livrat materialele audio-video deși el nu le-a putut încărca pe drive-ul stricat sau pretins a fi stricat.

Încă de când a sesizat înșelăciunea, pe 27 martie, tânărul i-a scris Andreei Grecu că va reține 200 de lei din bilete vândute și că așteaptă, conform contractului, restul de 200 de lei. Aceasta a reacționat violent și a anulat biletele pe care H.T. le vânduse deja în numele ei și al SPLIT55SOCIETY.

Odată ostilitățile începute, părinții minorului au sunat-o pe reprezentanta societății fantomă să îi solicite o rezolvare amiabilă: adică să vireze restul de 250 de lei pe care Grecu îi datora copilului, prin angajament scris.

Tânăra “antreprenoare” nu a vrut să coopereze și nici să facă restul de plată, moment în care părinții au decis să se adreseze poliției și autorităților antifraudă. Mai mult, contactată telefonic de părinți, tânăra femeie a început prin a spune că H.T. nu a livrat videoclipurile, dar a uitat că tot ea a confirmat că tehnic acest lucru nu a fost posibil. A urmat un lung șir de telefoane și schimburi de mesaje, în care Andreea Grecu a trecut de la acuze la adresa minorului la acuze asupra părinților, cărora le-a imputat că vor să o șantajeze, să o escrocheze de bani și să o intimideze, dar că ea a “luat deja acțiune” în această privință.

Tupeul a mers și mai departe

“Dar pe mine ati avut bunul simt sa ma intrebati care e situatia sau numai sa cereti bani si sa amenintati pt ca stati linistit nu ma intimidati nici dvs nici doamna pentru ca daca nu v-ar fi mintit nu ar fi existat niciun telefon v-am incercuit cu rosu in contract ce trebuia si aveti conversatia urmatorul telefon pe care il primesc legat de bani sau de amenintari voi lua actiune legala pentru ca nu mi se pare normal sa fiu hartuita pe langa ca singura persoana inselata din aceasta ecuatie am fost eu ,

1) punctul b) unde este raportul care scrie clar cu continutul creat ca trebuie trimis in fiecare saptamana ?

2) firma nu isi incepuse activitatea , contractul e un CONTRACT DE INCREDERE, in care partile trebuie sa isi indeplineasca cerintele , pana la termen in momentul in care cerintele nu au fost indeplinite si rapoartele saptamanale contractul a fost reziliat (pe langa ca a expirat din data de 30.03 asa ca nu inteleg motivul telefoanelor cu amenintari dupa 2 saptamani deja) , el a primit 100 de lei avans , 50 in club sa aibe bani sa isi cumpere ceva ca nu avea bani la el , 50 pentru cele 10 bilete vandute si anume 5 lei comision / bilet , asa ca astept acesti bani returnati in contul bancar pentru hartuire la adresa mea , inselaciune deoarece eu nu am primit serviciile care trebuiau prestate , aveti conversatia mai sus daca aveti de gand sa va uitati peste ea si peste document

3) el e cel care trebuia sa faca contractul in primul rand ca si prestator de servicii repet acesta este un CONTRACT DE INCREDERE nu un contract propriu zis deoarece el nu este competent sa scrie unul , pe langa ca nu detine niciun fel de curs, diploma sau PFA pentru a presta serviciile , compus de avocata mea pentru ca el a venit la mine sa colaboram nu invers si el au zis sa intocmesc eu un contract, asa ca revin si arat unde este vorba de inselaciune si fals cand acest copil nu este competent nici sa presteze serviciile respective pentru ca el a primit 200 de lei pe ochi frumosi pe care ii astept inapoi in contul bancar pana la data de 10 aprilie 2024 , daca considerati ca este vorba despre inselaciune si fals astept raportul saptamanal cu data si ora , ca vad ca altcumva nu ne intelegem , care trebuia sa fie trimis deja de 2 saptamani , cu continutul creat de acesta” , le-a scris Andreea Grecu părinților minorului înșelat.

Ca o completare, trebuie spus că tănâra îi intimidează și îi impresionează pe minori prin fizicul musculos, prin afirmații că ar practica sporturi de contact și lăudându-se cu legaturile ei în lumea patronilor de cluburi și a gărzilor de corp de la firmele de pază ori cu diverse personaje din lumea interlopă. Pe conturile ei de socializare își mascheză fața dar își expune fizicul masculin, musculos. Nu că ma avea ceva cu aspectul fizic, ci încercăm doar să arătăm expunerea publică de forță cu intenția de a intimida.

Contracte-false cu firme fantomă

Aici însă organizatoarea de la SPLIT55SOCIETY a căzut în propria capcană, mai exact contractul încheiat la data de 29 februarie 2024 între minorul H.T. în calitate de prestator (lucru legal, el având vârsta de 16 ani) și societatea “SPLIT55SOCIETY”, reprezentată prin Andreea Grecu, intitulată administrator.

În primul rând SPLIT55SOCIETY nu există în evidențele ANAF sau la Registrul Comerțului. Contractul se numește de “prestări servicii” deși în discuțiile ulterioare, reprezentanta firmei-fantomă insistă de mai multe ori că e vorba de un “contract de încredere”. De altfel, pe contract, firma SPLIT55SOCIETY nu apare cu vreun Cod Unic de Înregistrare sau cu număr de ordine în registrul comerțului.

În discuțiile purtate, când i s-a atras atenția că SPLIT55SOCIETY nu există în realitate, pe lângă găselnița cu “contractul de încredere”, Andreea Grecu le-a mai servit un argument absolut penibil: contractul nu a fost încheiat cu vreo firmă, ci cu…contul de Instagram “split55society”.

De ce? Simplu. Pentru că SPLIT55SOCIETY nu există ca și entitate legală și comercială, deși apare în contract și are chiar și administrator. În realitate firma Andreei Grecu se numește Split Society SRL, cu adresa în Timișoara și a fost înființată pe 1 martie 2024, în condițiile în care contractul a fost semnat pe 29 martie 2024. Evident, cu firma fantomă. Pe firma reală, Andreea Grecu nu a încheiat niciun contract cu minorii antamați pentru a face promovare și a vinde bilete și nici nu a făcut plăți către aceștia din contul bancar al firmei.

Părinții lui H.T. ne-au declarat că nu sunt supărați din cauza sumei restante de 250 de lei, care nu reprezintă o mare valoare, ci a situației de fapt. Ei au luat însă act de faptul că fiul lor, la fel ca și alte zeci de tineri sunt înșelați de diverse personaje din lumea pestriță a organizării de evenimente. Considerând că este vorba de fals, uz de fals, amenințări dar și de înșelăciune și abuz de încredere, părinții minorului H.T. au decis să depnă o plângere la poliție împotriva organizatoarei de evenimente, care în ciuda fatomaticelor firme și a conturilor multiple de socializare, este o persoană reală, care înșeală și exploatează minori, însușindu-și bani care li s-ar cuveni copiilor care prestează munca pentru ca ea să își facă profit pe firma ascunsă.

Așa cum scriam la început, tineri care acum sunt trecuți de 20 de ani, ne-au povestit că schema SPLIT55SOCIETY nu este un caz singular, ci face parte dintr-un fenomen, o practică a celor cu firme de organizare, promovare și vânzare de bilete la concerte și evenimente, care înșeală zeci, dacă nu chiar sute de minori prin această schemă. Și nu numai în Timișoara, ci la nivel național.

Smecheria s-a perpetuat de-a lungul ultimilor ani, până acum, când H.T. și părinții săi au cerut un contract legal, dar au descoperit o escrocherie prin care se abuzează de încrederea unor minori cu drept de lucru și se spală bani. Nu mulți deodată, dar ținând cont că mai urmează alte evenimente marca Andreea Grecu se adună sume consistente. Iar Grecu, cum am mai spus, nu este singura care folosește aceste metode ilegale.

Rămâne de văzut dacă organele de poliție, inspecția muncii și cele de control fiscal se vor sesiza măcar în acest caz deveni public, deși aparent până acum, toată lumea a închis ochii la aceste practice ilegale, iar copiii sunt destul de naivi și ușor de intimidat pentru a nu se plânge organelor de poliție sau măcar părinților.

Și pentru a nu exista dubii, am încercat timp de trei zile să o contactăm telefonic pe Andreea Grecu însă aceasta nu ne-a răspuns la telefon sau la mesajele trimise.