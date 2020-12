O ”căpușă” de milioane în transportul public timișean

E scandal uriaș în transportul public timișean. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Societatea Metropolitană de Transport” Timișoara este acuzată că refuză să plăteacsă facturile asumate prin contract către Societatea de Transport Public Timișoara (STPT), motiv pentru care aceasta din urmă se confruntă cu mari probleme financiare.

Această asociație ar trebui să vireze STPT-ului banii pentru serviciiile prestate pentru asigurarea transpotului public din mai multe localități, însă nu se întâmplă așa, chiar dacă a fost semnat un contract de delegare a transportului public, contract semnat de Consiliul Local Timișoara în 22 iulie.

Liderul sindical de la SPT, Viorel Pașca, spune că Societatea Metropolitană de Transport Timișoara este o structră de tip-căpușă, care nu își are utilitatea, dar care încasează sume enorme, fără a-și îndeplini obligațiile contractuale:

”Toate problemele astea cu salariile se trag de la această asociație, căreai nu îi văd nici un rost. Acele contracte cu comunele le putem face și noi și nu înțeleg de ce se apelează la o asociație pe care eu o văd o căpușă a STPT. Nu este normal să fim căpușați de o asociație care nu face absolut nimic și nu are nici o legătură cu transportul în comun. De ce trebuie să intermedieze ei transportul din aceste comune, când de fapt nu au nici o legătură cu treaba asta? Nu înțeleg de ce trebuie să primească STPT banii pentru serviciile oferite prin această asociație, care nici măcar nu are autobuze. Trist este că apoi nici nu mai vor să achite facturile către noi și am înțeles că e vorba de aproape trei milioane de lei doar într-o primă fază”.

Același lider sindical spune că a făcut demersuri pentru a afla de ce nu se plătesc facturile și a aflat că este vorba de un refuz de comunicare din partea directorului Societății Metropolitae de Transport Timișoara, Ioan Goia. ”Nu e nimic, dacă e așa, vom merge după sărbători în audiență la domnul primar pentru a-i explica situația. ”Dacă nu se rezolvă, vom uza de drepturile noastre care decurg din activitatea sindicală. Nu zic că trecem direct la grevă, pentru că grevă poate oricine să facă. Vom urma calea dialogului. Important e să obții ceva”, a adăugat Pașca.

Și directorul general al STPT, Nicolae Bitea, invocă lipsa de comunicare cu Ioan Goia, care s-a acutizat imediat după semnarea contractului din 22 iulie. Bitea spune că mai multe persoane din conducerea asociației respective (director economic, șef serviciu contabilitate, șef serviciu vânzări) au discutat cu Ioan Goia despre modul în care trebuie întocmite facturile, se părea că au ajuns la un acord, însă după ce s-a emis factura, ascociația a refuzat-o la plată, trimițând-o înapoi de patru ori! ”Eu rămân deschis și caut în continuare soluții, dar trebuie respectat ceea ce s-a semnat în consiliul local”, a precizat Bitea. Din păcate, directorul Ioan Goia nu a putut fi contactat.