Noutăţi în lotul Ripensiei Timişoara

Două noutăţi în lot a oficializat clubul Ripensia Timişoara înaintea plecării în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia).

Marco Mircea, fundaș stânga de 1,89 metri, va evolua până la vară în roşu şi galben, fiind împrumutat de la rivala locală Politehnica. Acesta s-a născut la 9 aprilie 2004 în oraşul de pe Bega. A început fotbalul la o altă echipă timişoreană, CFR, iar din 2016 a evoluat la alb-violeți.

„Este o nouă provocare pentru mine. Sper să confirm așteptările celor care au insistat pentru aducerea mea la Ripensia!”, a declarat Marco Mircea.

Oficialii Ripensiei au anunţat şi revenirea lui Claudiu Matiș. Atacantul de 1,91 metri a făcut parte din echipa care în 2017 a promovat în Liga a II-a. În ultima perioadă, el a evoluat la Gloria Lunca Teuz Cermei, ACS Poli Timişoara și CSM Reșița.

Născut la 9 octombrie 1998, Matiș a semnat astăzi un contract valabil pentru un an și jumătate cu „Ripi”. El și-a marcat revenirea printr-un gol marcat în amicalul cu Avântul Periam, scor 7-1.

„Le mulțumesc celor de la CSM Reșița, ultima mea formație, pentru perioada petrecută în Valea Domanului. Sunt bucuros că am revenit la Ripensia, un club la care am cunoscut foarte multe satisfacții și am trăit o perioadă frumoasă. Este un colectiv excelent, vreau să obținem o clasare cât mai bună la finele acestui sezon”, a spus Claudiu Matiş.

În testul cu Avântul Periam, disputat pe terenul sintetic al Bazei 2 UPT, celelalte goluri ale Ripensiei au fost înscrise de Telescu (min. 12 – autogol), Golda (min. 20), Ivancevic (min. 38), Ene (min. 50 – penalty) şi Piftor (min. 83, 85), pentru adversari punctând Chistruga (min. 72).

Ripensia: Rus – Morariu, Țieranu, Lalic, Gladun – Stoi, Călin – Ivancevic, Ene, Mihart – Golda.

După pauză au intrat: Dobre-Sturzu, V. Macrițchii, Fridrich, Vidrăsan, Piftor, Radu Ciurel, David Ciurel, Stoica, Matiș, M. Mircea.