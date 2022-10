Noile tarife la energie electrică propuse pentru cetățeni și firme, din 2023. Prețuri diferite, în funcție de consum.

Guvernul ar urma să finalizeze până la sfârșitul acestei săptămâni ordonanța de urgență prin care se va reglementa piața energiei electrice, din 1 ianuarie 2023. Astfel, în România ar urma să fie, din nou, un preț fix de vânzare al energiei electrice. Tarifele aplicate pentru consumatorii casnici ar urma să fie influențate de limitele de consum. Astfel, cetățenii ar putea plăti între 0,68 lei/kWh pentru un consum de maxim 100 kW/lună și 1 leu/kWh pentru consum mai mare de 255 kW/lună.

Potrivit unor surse Antena 3, cel mult 70% din piață va fi reglementată și asta pentru că deja o treime din producția de energie electrică pe anul 2023 a fost vândută.

Ordonanța este într-un stadiu avansat de lucru în coaliție și ar trebui adoptată de Guvern până pe 1 noiembrie. Prin aceasta se va reglementa piața energiei, începând din 1 ianuarie 2023, pentru o perioada de 2 ani. Mai exact, piața va fi reglementată pentru un an, iar dacă după un an se menține situația de criză energetică, se prevede posibilitatea de prelungire pentru încă un an.

Noile prețuri propuse la energie electrică, începând cu 1 ianuarie 2023

Preţ pentru consumatorii casnici

preț fix pentru consumatorii casnici de 0,68 de lei/kWh pentru un consum de până la 100 kW pe lună

preț fix pentru consumatorii casnici de 0,80 de lei/kWh pentru un consum de până la 255 de kW pe lună

preț fix de 1 un leu/kWh pentru un consum mai mare de 255 kW pe lună

Preț pentru industria mare

preţ fix de 1,3 lei/kWh

Cifrele și prețul ar mai putea suferi modificări.

