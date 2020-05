Nicolae Robu, o nouă ieşire furibundă pe Facebook. Ce le transmite timişorenilor

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a avut, duminică, o nouă ieşire furibundă pe Facebook, o postare în care s-a adresat timişorenilor şi pe care o redăm integral:

„PÂNĂ UNDE POATE MERGE TUPEUL UNORA, AL CELOR INCAPABILI SĂ LASE CEVA BUN ÎN URMA LOR, RĂMAȘI, DREPT URMARE, LA CAPITOLUL “MOTOARE” ÎN CONDUITĂ, DOAR CU ACELA AL FRUSTRĂRII!

Stimați timișoreni,

Știți, cu toții, că Centrul Istoric al orașului a fost reabilitat cu mine ca Primar, subteran și teran, în perioada 2013 – 2015. S-a întâmplat acest lucru după un proiect moștenit de la fosta administrație, MODIFICAT SUBSTANȚIAL, LA DISPOZIȚIA ȘI SUB RĂSPUNDEREA MEA, de către arhitecții cu care am lucrat -arhitecți care au rămas cu toată aprecierea mea, în urma acestei colaborări!-, în următoarele privințe:

(1) transformarea globală, nu parțială, cum era gândit inițial, a întregii zone de la str. Alba Iulia, până la str. Martin Luther, respectiv de la str. Proclamația de la Timișoara, până la str. Oituz, în zonă pietonală

(2) regândirea Pieței Libertății, din conceptul de piață parc, în conceptul de piață minerală, piață de evenimente, așa cum sunt TOATE piețele celebre ale lumii, TOATE!

(3) limitarea neregularităților pietrei cioplite folosite pentru pavaj și a mărimii rosturilor în vederea minimizării disconfortului creat de ele la mersul pe jos, mai ales pentru femei

(4) înlocuirea pietrei cioplite în partea centrală a străzilor pietonale, cu plăci mari netede, de asemenea în vederea minimizării disconfortului la mersul pe jos, mai ales pentru femei

Atât piatra cioplită, cât și plăcile netede sunt, evident, din PIATRĂ NATURALĂ, monocromă, cu vagi tușe, așa cum e piatra naturală.

Ei bine, EU SUNT MÂNDRU DE CE A IEȘIT și ÎI FELICIT PE ARHITECȚI ȘI CONSTRUCTORI, pe toți cei ce au contribuit la această transformare și sunt mulțumit că și cu această ocazie am avut tăria să fiu radical și de neclintit pe poziția mea! Completând șirul deciziilor radicale din 2013-2015 cu altele la fel, am făcut ca Timișoara să aibă, la ora actuală, DE DEPARTE cea mai extinsă zonă pietonală din țară (nu socotim capitala). Și, având-o, am creat condițiile ca timișorenii să-și schimbe pur și simplu modul de viață, ieșind la plimbare, stând și servind “de-ale gurii” la terase, socializând, ascultând muzica cântăreților de stradă, urmărind acte culturale diverse în stradă (subînțeleg aici, prin “stradă” și piețele, evident).

Stimați timișoreni,

Mai nou, niște indivizi ce n-au nimic de etalat ca realizări ale vieții lor, în afară de încercări de boicot la adresa celor din categoria opusă, adică, din categoria celor care fac, intoxică lumea cu tema noilor trotuare din zona centrală. Acești indivizi, cu nerușinare, vorbesc despre noile trotuare ca și cum ele ar fi din centrul istoric. ÎN CENTRUL ISTORIC, AVEM, CUM AM ARĂTAT MAI SUS, ÎNAINTEA ORICĂROR ALTE ORAȘE DIN ȚARĂ, NUMAI PIATRĂ NATURALĂ MONOCROMĂ! IAR PE ZONA DE GRANIȚĂ, ÎNCĂ NEPAVATĂ -PE STRĂZILE MARTIN LUTHER ȘI PROCLAMAȚIA DE LA TIMIȘOARA-, VOM FOLOSI, AȘA CUM AM ANUNȚAT, TOT PIATRĂ NATURALĂ, EXACT ACEEAȘI FOLOSITĂ PE MIJLOCUL STRĂZILOR SAVOYA, BLAGA, ALECSANDRI (pe Mercy e una diferită, mai scumpă, importată din Italia, care a fost foarte foarte greu de obținut). Dar…, “marii specialiști” o țin sus: NU E BUNĂ! Nu e bună pt că nu au ei niciun rol nici în acest proiect, cum n-au avut nici în altele de interes public ale orașului! Și nu pt că i-ar exclude cineva, ci pt că sunt prea prinși în campanii aducătoare de bani.

Menționez că această piatră a fost aleasă pt străzile menționate mai sus de nimeni alții decât de celebrul arhitect Sturdza și colaboratorii lui, autorii proiectului arhitectural Centrul Istoric / Cetate I ! Deci, oricât s-ar cârti, noi cu această piatră vom merge mai departe pe zona istorică, mai bine zis, pe frontiera zonei istorice.

Dar, haideți să vedem ce facem, de fapt, noi, administrația, acum: noi REPARĂM niște trotuare din pavele ordinare sau din bitum, atât! Ei bine, pt acești “specialiști”, “apărători ai patrimoniului”, “luptători antikitsch”, etc., AU FOST FOARTE BUNE TROTUARELE DIN PAVELE ORDINARE, PE CARE LE SCHIMBĂM NOI ACUM, pavele folosite inclusiv în curți și grădini pe la sate (da, acesta-i adevărul!!!), au fost bune trotuarele din BITUM, dar… nu sunt bune cele pe care le facem noi (menționez că acestea sunt propuse de arhitecți, nu de Primar sau altcineva din Primărie, de arhitecți, dar… nu de frustrații care altceva decât să “urle” în spațiul public împotriva celor ce fac, n-au ce etala)! Nu sunt bune pt că… “nu vrea mușchii lor”! Că… cică sunt kitsch! Foarte curios este că pt aceștia n-au fost kitsch, n-au fost disonante fostele trotuare, dar N-A FOST KITSCH, N-A FOST DISONANT ACVARIUL, MONSTRUOZITATEA DE CLĂDIRE DIN STICLĂ PE CARE EU, NU EI, AM ÎNLĂTURAT-O DIN PIAȚA VICTORIEI! N-AU FOST KITSCH, N-AU FOST DISONANTE CASELE CU TURNULEȚE CARE AU ÎMPÂNZIT ÎNTR-O EPOCĂ TIMIȘOARA ȘI A CĂROR PROLIFERARE EU, NU EI AM STOPAT-O! Ce-au făcut ei, atunci?! Nicidecum n-au urlat în spațiul public ca acum! De ce?! Păi parte din ei au fost proiectanți sau co-proiectanți, alții aprobatori ai acelor “proiecte”!

Eu mă bazez pe specialiști mânați în luptă numai și numai de considerente profesionale, nu ca cei ce “urlă” -ce fac un joc politic ordinar- și mă bazez pe timișorenii cei mulți! Frustrații și hater-ii nu mă preocupă, le doresc sănătate să poată folosi ceea ce fac eu în oraș sub contestarea și boicotul lor continue, cum a fost și e cazul și la celelalte obiective și transformări pe care le-am realizat !

Dragi timișoreni,

Spre aducere aminte, vă postez cum arăta zona dinspre Parcarea Modex a Pieței Victoriei sub acceptul tacit, ba mai mult, sub girul contestatarilor mei și cum arată acum, urmare a neîmpăcării mele cu ce am găsit moștenire!

P.S. Eu știu cât de dezavuat sunt de arhitecții aserviți afaceriștilor imobiliari incorecți cu orașul -a nu se înțelege că fac aprecierea în bloc la adresa dezvoltatorilor!-, afaceriști care, cu ajutorul arhitecților proiectanți și aprobatori au creat cartiere întregi cu străzi înguste pe care are loc o simplă bandă auto, nimic în plus, nu tu dublu sens auto, nu tu locuri de staționare mașini pe ambele părți, nu tu piste de biciclete pe ambele părți, nu tu aliniamente de copaci cu fâșie verde pe ambele părți, nu tu trotuare pe ambele părți, așa cum cer eu! Iar cerințele mele, evident că nu convin și cu mine nu se poate “negocia”! Și… e jale mare! Dv, stimați timișoreni, nu știați lucrurile acestea, n-aveați de unde să le știți!”