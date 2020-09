Miodrag Todorov, preparator fizic la Politehnica

Tânărul preparator fizic Miodrag Todorov a fost inclus în staff-ul echipei Politehnica Timișoara. Fost component al lotului grupării alb-violete, “Mio” revenise în vară în colectivul centrului de copii şi juniori al Politehnicii.

În vârstă de 25 de ani, el este în prezent şi preparator fizic la selecţionatele naţionale Under 19 şi Under 16 ale României. Ca jucător, acesta a evoluat cu precădere pe postul de fundaş central şi a fost component al “Băieţilor în ghete” pe parcursul anului 2016. A renunţat în 2017 la cariera fotbalistică şi s-a dedicat studiilor.

Primul contact cu munca de preparator fizic a avut-o chiar în cadrul clubului alb-violet, cu generaţia 2003, mai întâi sub conducerea lui Remus Datcu. Miodrag Todorov a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, unde a urmat şi un master.

Prin programul Erasmus a ajuns în Italia la „Università degli Studi di Urbino Carlo Bo”. Tot în “Cizmă” a activat în staff-ul echipelor K-Sport Academy şi Vis Pesaro (Serie C).

“Îi cunosc pe marea majoritate a jucătorilor, m-am bucurat să-i revăd şi sunt încântat că pot să fac parte din staff-ul Politehnicii. Îmi place ceea ce fac. A fost o perioadă delicată pentru Poli din cauza carantinării şi componenta aceasta a pregătirii fizice a suferit. Eu sunt aici să încerc să ajut. Vreau să aduc şi un plus valoric, nu doar un plus numeric. Sunt optimist, sunt jucători de mare experienţă la echipă, sper ca împreună cu cei tineri să formeze un grup puternic, greu de bătut şi să adune puncte peste tot şi mai ales acasă. Ar fi fost mult mai bine cu suporteri în tribună”, a spus Miodrag Todorov.

“S-a lucrat foarte bine şi o să încerc să îmbunătăţesc anumite aspecte, sunt deocamdată într-o perioadă de cunoaştere, dacă voi considera că unele metode ar funcţiona mai bine, o să le propun şi o să vedem dacă le putem implementa”, a adăugat tânărul preparator fizic.

Duel cu Farul

Alb-violeţii vor avea parte luni de un nou meci important în acest debut de sezon. La Timişoara vine Farul Constanţa, una dintre cele doar trei echipe cu maximum de puncte după primele două runde. La fel ca la Cluj-Napoca, Politehnica îşi propune să iasă învingătoare la final.

„Întâlnim o echipă a Farului pe care, din punctul meu de vedere şi bineînţeles în urma rezultatelor pe care le-a avut, o putem considera printre cele mai în formă echipe. Au avut un meci foarte dificil în prima etapă, la Petrolul, cu una dintre principalele candidatele la promovare, au câştigat acel joc. Nu e uşor să câştigi la Ploieşti. Putem considera că avem un meci foarte dificil. E o echipă a Farului antrenată de Ianis Zicu, mă bucură revederea cu el, că a îmbrăţişat această meserie. Aştept să ne întâlnim în acest joc pe care ni-l dorim să-l câştigăm. Vom vedea luni ce se va întâmpla pe teren. Dar repet, e un meci dificil cu o echipă care are pretenţii la promovare. Noi suntem pe un drum bun, trebuie să uităm ultimul meci. A fost o victorie foarte importantă, dar trebuie să luăm fiecare meci în parte şi să scoatem maximum de la acest joc”, a declarat Octavian Benga, antrenorul principal al Politehnicii.

“Este normal, vom pregăti şi acest meci foarte bine din punct de vedere tactic. Încă ne mai gândim la variantele sau soluţiile pe care le vom alege, pentru că mai avem trei zile de antrenamente, mai avem destul timp. Sper să fiu inspirat în abordarea sau alegerile pe care le fac şi pentru acest meci”, a precizat Benga.

Politehnica mai are jucători în probe şi urmează să mai transfere un goalkeeper în perioada următoare.

„L-am pierdut pe Mario Contra, legat de Murariu, există ofertă pentru el şi discuţii, vom vedea în zilele următoare ce se va hotărî în privinţa lui. Cert este că va mai veni un portar, chiar dacă pleacă sau nu Murariu, să avem poziţia de portar acoperită. Azi, Borbei şi Murariu sunt portarii echipei”, a explicat Benga situaţia portarilor din lotul alb-violet. În ceea ce priveşte situaţia medicală, Alin Ignea a revenit ieri la antrenamentele obişnuite după accidentarea uşoară suferită în succesul cu “U” Cluj. Altfel, la testarea pentru depistarea noului coronavirus efectuată săptămâna aceasta toţi jucătorii alb-violeți au primit rezultate negative. Meciul cu dobrogenii se va disputa pe arena “Dan Păltinişanu, fără spectatori.

“E păcat că vom juca pe un stadion aşa mare şi gol. Nu e un avantaj pentru noi, dimpotrivă, cum am mai spus, meciurile fără spectatori nu creează un avantaj pentru echipele gazdă, chiar şi rezultate din ultima perioadă, mă refer la Liga 2, play-off-ul din campionatul trecut şi începutul acestui sezon îmi dau dreptate. Echipelor gazdă le este greu să câştige meciurile”, a subliniat “principalul” Politehnicii.

Sergiu Popovici, autorul golului victorios din partida de pe “Cluj Arena”, are încredere că el şi colegii săi le pot oferi luni o nouă bucurie suporterilor: “Mă bucur că am reuşit să marchez. Am dat un gol frumos, am obţinut trei puncte, acum trebuie să uităm acel meci şi să ne concentrăm pe cel de luni. Trebuie să avem aceeaşi atitudine ca şi la Cluj şi să luăm cele trei puncte. Şi Farul are echipă la fel de bună ca cei de la Cluj, care au obiectiv play-off-ul, şi cred că dacă avem atitudine şi suntem un grup unit, o să obţinem din nou o victorie frumoasă”.

Partida Politenica Timişoara – Farul Constanţa, din etapa a treia a Ligii a II-a, se va disputa luni, de la ora 18, și nu va fi televizată.