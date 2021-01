Ministrul educației vrea să prioritizeze vaccinarea personalului din învățământ. Conducerea ISJ Timiș propune centre mobile

Personalul din sistemul de învățământ va avea prioritate la vaccinarea împotriva COVID-19, a anunțat ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, declarând că autoritățile centrale au găsit o modalitate pentru ca aceștia să fie programați mai repede de pe platforma de vaccinare, fără a oferi însă alte precizări legate de implementarea acestei măsuri.

Afirmația oficialului vine în contextul în care doar o parte dintre angajații din sistemul de învățământ care și-au arătat disponibilitatea pentru vaccinare au reușit să obțină o programare, din cauza înscrierii lor cu întârziere pe platformă de către unitățile de învățământ, dar și a numărului insuficient de doze de vaccin distribuite la nivel național.

În județul Timiș, mai bine de jumătate din numărul persoanelor încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar a bifat disponibilitatea pentru vaccinare, însă, la fel cum s-a întâmplat și în alte zone ale țării, inclusiv la Cluj și la București, puține au fost cele care au reușit să obțină o programare în apropierea zonei de activitate. Unii dascăli au reușit pe cont propriu să se programeze în centre de vaccinare din alte județe, alții sunt încă în așteptare.

Accelerarea programului de vaccinare pentru dascăli are ca temei începerea noului semestru, pe 8 februarie, pus încă sub semnul întrebării în privința modalității de desfășurare a activităților didactice, însă cu premize favorabile până în acest moment pentru reluarea cursurilor față în față, dacă situația epidemiologică o va permite. Acest fapt a stârnit un val de îngrijorare atât în rândul profesorilor, cât și a părinților, sub aspectul siguranței elevilor și a cadrelor didactice deopotrivă, atunci când se vor reîntâlni în clasă.

Pus în fața unei situații delicate, cu amenințări din partea părinților că nu-și vor trimite copiii la școală dacă profesorii nu se vaccinează, dar și cu temerile dascălilor de a nu se infecta, guvernul, încercând să evite eventuale imputări ulterioare, a realizat că ar fi oportun ca dascălii să fie vaccinați cu prioritate.

Un astfel de demers s-ar fi impus încă de la sfârșitul anului trecut, în prima etapă de vaccinare, dar cum la noi prima dată se taie și abia apoi se măsoară, decizia a fost luată pe ultima sută de metri. ” Orice profesor vaccinat va însemna o diminuare a riscului de transmitere a acestui virus în școli, va însemna o creștere a stării de siguranță sanitară pentru elevi și profesori în toate școlile din România. (…)

În acest sens, am identificat în cadrul acestei clase de prioritate acordată personalului din învățământ un grup de 126.000 de angajați, care sunt la interfața directă de lucru cu elevii și studenții, care vor avea prioritate în cadrul acestei clase de prioritate.

Deci personalul din învățământ va fi vaccinat, e vorba de aceia care și-au declarat disponibilitatea de vaccinare și care sunt la interfața directă, nemijlocită de lucru cu copiii, elevii și studenții, încă înainte de începutul celui de-al doilea semestru (…). Evoluțiile zilnice arată o creștere a procentului de disponibilitate pentru vaccinare în sistemul național de învățământ. (…)

S-a identificat o soluție astfel încât personalul care lucrează nemijlocit cu elevii vor fi vaccinați și planificați cu prioritate, fără a afecta pe niciunul dintre cei înscriși până acum în platforma de vaccinare”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

În timp ce oficialii de la București încearcă acum să prioritizeze pe platformă clasa personalului didactic, în Timiș conducerea inspectoratului școlar vine cu o soluție mai eficientă. Inspectorul școlar general Marin Popescu propune organizarea procesului de vaccinare a angajaților din sistemul educațional timișean prin intermediul unor centre/echipe mobile prezente în unitățile de învățământ, pentru a facilita, astfel, accesul personalului la imunizarea împotriva COVID-19. Punerea în practică a acestei soluții depinde însă de disponibilitatea conducerii Direcției de Sănătate Publică Timiș pentru avizarea ei, dar și de numărul de doze de vaccin prevăzute pentru județ.

