Mihai Ritivoiu, prefectul Timișului: „Scrie-mi şi o rezolvăm! Deranjați-mă, oameni buni, că sunt aici pe banii voştri!”

Mihai Ritivoiu, prefectul Timișului, îi îndeamnă pe toți locuitorii județului să-i aducă la cunoștință problemele administrative (dar nu numai) cu care se confruntă, iar Instituția Prefectului va încerca să le rezolve.

„Un nou concept cu care vreau să deschid Instituția Prefectului din Timiş. Am constatat o reținere în a fi abordat de cetățeni. <<Nu vrem să vă deranjăm>>, <<Aveți multe pe cap>> etc. Deranjați-mă, oameni buni, că sunt aici pe banii voştri!

Mai mult, chiar şi colegii mei aveau unele rezerve. Când le trimiteam câte o solicitare de primire în audiență primită pe Facebook, spuneau că ar fi bine ca persoana să vină la Registratură, să depună cerere, ca să n-avem probleme.

Eu nu cred că o să am probleme pentru că am o comunicare directă cu oamenii. Şi vă încurajez să îmi scrieți pe numărul de mai sus. Vom consemna în mod oficial mesajele voastre şi vom rezolva tot ce ține de Prefectură şi are bază legală. Dacă speța ține de altă instituție, o vom redirecționa şi vom solicita răspuns.

Vă aştept să-mi scrieți într-un număr cât mai mare„, a transmis Ritivoiu, punând la dispoziție și un număr de WhatsApp: 0721 475 794.