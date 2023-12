Migrație preelectorală spre PNL Timiș de la Pro România. Simona-Silvia Fechete, tânăra primăriță din Otelec și echipa acesteia, împreună cu Nona Micicoi, consilier județean, alături de un consilier local din Pișchia au aderat la organizația liberală timișeană, părăsind Pro România. La alegerile din 2024, toți aceștia vor candida sub sigla Partidului Național Liberal.

Mutarea face partea dintr-o campanie mai amplă a PNL de a primi aleși locali și județeni nemulțumiți de afilierea politică din care fac acum parte dar care împărtășesc valorile liberare.

Vineri, 8 decembrie 2023, președintele PNL Timiș a prezentat această primă echipă care a trecut la PNL: Cornelia Elena Micicoi, consilier județean și președinte al organizației de femei Pro România, Silvia Fechete, primărița din Otelec, Ionela Braica, fost vicepreședinte al organizației de femei Pro România, Mirela Onețiu, fost coordonator organizație Pro România din Sânandrei, Gheorghe Fechete, consilier local Pro România la Pișchia și Valer Purja, viceprimar la Otelec.

“Această întărire a PNL în Timiș vine ca partea a strategiei noastre de aveni cu cele mai bune candidaturi și cele mai bune oferte electorale pentru a întări comunitățile locale și pentru a arăta că Partidul Național Liberal este locul în care performanța administrativă și viziunea politică sunt criterii pe care punem mare preț. Porțile PNL sunt deschise către toți cei care vor să facă performanță în administrație și un drum onest în favoarea cetățeanului. Va fi o luptă acerbă pentru a câștiga încrederea cetățenilor la cele cinci tururi de scrutin de anul viitor.

Alături de acești colegi și de cei pe care îi vom prezenta în conferințele viitoare, sunt convins că vom arăta că PNL este forța politică numărul unu în județul Timiș. Ne interesează să rezolvăm problemele cetățenilor fără circ, fără scandal, fără alte combinații sau alte înțelegeri pe sub masă cum a fost și este cazul la competitorii noști politici. Știm că vom fi ținte predilecte ale atacurilor lor, dar suntem pregătiți să facem față cu brio acestei lupte politice. Țintele noastre sunt câștigarea tuturor alegerilor de anul viitor”, a declarat Alin Nica, președintele PNL Timiș.

Primărița din Otelec, Silvia Fechete, a declarat că a luat această decizie pentru a putea face mai mult în comuna cu peste 1800 de locuitori. Pe lângă proiectele deja existente, portul turistic pe Bega și pista de veloturism care duce în Serbia, ea a depus deja documentația pentru un proiect de dezvoltare a drumurilor din Otelec și Iohanisfeld, precum și pentru cele de legătură.

“}n urma unor discuții și a unor analize făcute împreună cu colegii mei, pentru că vedeți că nu am venit singură, ne-am hotărât că cea mai bună direcție este filiala PNL Timiș. Am muncit în proiectul Pro România împreună cu colegii, dar acest proiect nu a avut forța să crească și era evident că cetățenii care m-au ales și pe care îi reprezint, au nevoie de dezvoltare prin susținerea și reprezentarea unui partid puternic. Am ales să ne îndreptăm spre PNL și vom candida în 2024 din partea Partidului Național Liberal”, a spus primărița din Otelec, Silvia Fechete.

Alin Nica a mai spus că echipa PNL Timiș va mai crește, existând și alți primari cu care se duc discuții și care vor să vină în rândurile liberalilor, ceea ce va consolida poziția partidului la nivel județean și național, dar și la alegerile europarlamentare.

Și la Lugoj, liberalii au reînnoit echipa pentru anul electoral 2024. La ultima ședință a Biroului Permanent Județean liderii PNL din filiala Timiș l-au desemnat pe Ionuț Sîrbu, președinte al tineretului liberal din județ, să se ocupe de reconstrucția organizației PNL Lugoj, după eșecul fostului primar Claudiu Buciu, cel care a pierdut primăria din oraș și a neglijat complet activitatea partidului din al doilea municipiu al Județului Timiș.

”Am încredere în capacitatea lui Ionuț Sîrbu de a relansa activitatea organizației din Lugoj. El a dovedit deja la tineret că este foarte capabil și știe ce are de făcut”, a spus președintele PNL Timiș, Alin Nica.

”Pentru noi, organizația din Lugoj este foarte importantă. Am încercat de mai multe ori să facem alegeri și să repornim activitatea în această organizație, dar ne-am lovit, din păcate, de ezitări, amânări și tot felul de pretexte care au blocat toate demersurile noastre. Sunt convins că Ionuț Sîrbu va reuși să depășească toate piedicile și va construi la Lugoj o echipă cu care să recâștigăm Primăria. Noul președinte interimar al PNL Lugoj are toate suținerea mea și sprijinul întregului BPJ”, a mai spus Alin Nica.