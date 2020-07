Marius Craina: “Primăria Timișoara nu este un acordeon la care să cânți doar cât să atragi bacșișuri”

Interviu cu prof. univ. dr. Marius Craina, candidatul “PRO România” la funcția de primar al Timișoarei

-Domnule doctor, sunteți o persoană extrem de cunoscută în Timișoara, poate unul dintre cei mai iubiți și cunoscuți medici. Ce v-a determinat ca să intrați în lupta pentru Primăria Timișoara?

– Să știți că este prima întrebare pe care o primesc de la marea majoritate a oamenilor cu care interacționez zilnic. Și nu sunt puțini! Unii o nuanțează un pic, în sensul că au impresia că îmi voi abandona pacienții, menirea sau că nu voi mai avea tangență cu actul medical și și-ar dori să mă vadă, mai degrabă, tot la spital decât la Primăria Timișoara. Sincer, și mama mea face parte din această categorie. Nu e chiar așa! Răspunsul meu nu este deloc complicat: atât la spital cât și în administrația publică, totul se învârtește în jurul oamenilor și al nevoilor acestora. Singura diferență este că la spital oamenii sunt numiți pacienți, dar interacțiunea este aceeași.

Sunt cadru medical de mai bine de 30 de ani, am crescut în Timișoara și m-am format în acest oraș. Practic, Timișoara este epicentrul universului meu: aici am bătut străzile, aici am terminat studiile, aici am prietenii mei și, nu în ultimul rând, aici este familia mea. Pentru mine, totul se învârtește în jurul Timișoarei! În plus, consider că am ajuns la vârsta maturității profesionale și am acumulat suficientă experiență, chiar și administrativă, nu numai cu oamenii, încât mi se pare, absolut normal, ca astăzi, să mă implic mai mult în viața Timișoarei și să întorc acestui minunat oraș, măcar o parte din serviciile pe care mi le-a făcut în ultimii 50 de ani.

– Candidați la fotoliul de primar al municipiului Timișoara din partea PRO România, o formațiune politică de stânga. E complicat cu o doctrină de stânga în Timișoara, având în vedere rezultatele alegerilor locale din ultimii ani?

– Personal, nu cred că este deloc complicat. Ce știu sigur este că, astăzi, timișorenii vor, fără nici un dubiu, o schimbare atât la vârful Primăriei Timișoara cât și a modului în care se face administrație publică locală. Motivele sunt multe și oamenii sunt profund nemulțumiți! Rețineți, vă rog, că de mai bine de 30 de ani Timișoara a fost și este condusă, chiar și astăzi, doar de către oameni politici de dreapta. Cetățenii știu și văd foarte bine în ce ape tulburi se scaldă, astăzi, după trei decenii, Timișoara, capitala Banatului și primul oraș liber al României.

Deci, mă îndoiesc profund că oamenii mai pot fi mințiți și păcăliți ca să mai bată palma cu dreapta, cu atât mai mult cu cât știu că timișorenii sunt persoane inteligente, care pot să discearnă singure. Și da, am ales să candidez la Primăria Timișoara din partea PRO România deoarece, în primul rând, mă consider un om cu valori puternice de stânga. PRO România este un proiect politic nou și, personal, cred în potențialul său uman și natural, în care oameni competenți construiesc și aplică proiecte concrete pentru comunitățile din care fac parte. PRO România vine cu un model nou pe scena politică prin promovarea unei gândiri de incluziune socială, factură liberală în economie și progresistă în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale.

– Ați amintit de proiecte concrete, de un nou mod de gândire și de un altfel de stil de a face administrație publică locală. Concret, la ce vă referiți? De ce v-ar vota timișorenii?

– În primul rând, timișorenii mă cunosc și știu că, în momentul în care apuc să promit, fac totul, până la capăt. Nu sunt omul jumătăților de măsură și nici nu promit, dacă nu sunt sigur că pot să îmi duc proiectul până la final. Să stiți că și în întâlnirile mele publice cu timișorenii, pe care le-am demarat chiar la începutul acestei săptămâni, le-am spus oamenilor, la modul cel mai sincer, că nu o să putem face minuni peste noapte și că, la fel ca orice proiect, pe care îl luăm de la zero, și dezvoltarea Timișoarei necesită timp, viziune și muncă de echipă.

Timișoara nu poate aparține unui singur om, care mereu are impresia că ideile lui sunt cele mai bune, cele mai strălucite sau că este de neînlocuit. Mai mult, Primaria Timișoara nu este un acordeon, la care să cânți doar cât să atragi bacșișuri. Timișoara are nevoie de fonduri consistente, de proiecte pertinente, nu de bani mărunți, aruncați pe tejghea. Astăzi, Timișoara se dezvoltă haotic, fără viziune. Trăim într-un oraș blocat și sufocat, în care oamenii sunt tot mai nervoși pentru că, pe bună dreptate, nu mai au răbdare.

Cetățenii sunt sătui de promisiuni, de un unic dirijor și de conducător preaiubit și adulat care le știe pe toate. Cine înțelege că oamenii trebuie consultați și implicați zi de zi în viața și în activitatea comunității va câștiga Primăria Timișoara. Eu sunt un luptător și am demonstrat, atât prin activitatea mea profesională cât și prin cea administrativă, că sunt un om de echipă, că știu să pun oamenii la lucru, că țin cont de părerile lor, că știu să îmi suflec mânecile de la cămașă când situația o impune și, mai mult decât orice, că am viziune și coerență, când trebuie să duc un proiect până la capăt.

Am fost managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, aproape șase ani, până la finele anului trecut. Vă rog să vă amintiți cum arăta cea mai mare unitate sanitară din vestul României, când am preluat-o, și cum arată acum! Chiar și astăzi, mă bucur că proiecte medicale, cum sunt noua maternitate și noua unitate de primiri urgențe, gândite împreună cu colegii mei în beneficiul pacienților și sprijinite de administratia județeană, au demarat și prind contur. Toate aceste lucruri se văd, sunt palpabile.

– Da, e adevărat că ați schimbat fața Spitalului Județean Timișoara și că ați contribuit din plin atât la dotarea cu aparatură și îmbunătățirea actului medical, cât și la condițiile hoteliere de cazare. Totusi, ce veți face pentru Timișoara?

– Exact ceea ce am făcut și cu unitatea sanitară pe care am condus-o, timp de șase ani: voi dezvolta Timișoara din temelii, voi veni cu o nouă viziune, voi munci în echipă și mă voi consulta cu oamenii, astfel încât să știm care sunt, în permanență, nevoile și așteptările comunității. Cum toată viața mea am muncit în echipă – nici măcar ca medic nu pot opera singur – vreau să vă spun că am alături de mine, în lupta pentru Primăria Timișoara, o echipă de oameni senzaționali, fiecare expert în domeniul său de activitate.

Oameni vizionari, coerenți, consecvenți și, mai mult decât orice, realiști și cu picioarele pe pământ. Nu o să ne auziți vorbind nici despre metrouri, nici despre fântâni cu luminițe, nici despre realizarea de dealuri la câmpie și nici despre alte chestiuni care țin doar de fantezie. Noi o să vorbim și o să dezvoltăm cu fiecare ocazie un set de propuneri cu care venim în programul nostru de administrare pentru municipiul Timișoara.

În primul rând, regândirea totală a sistemului local de sănătate, astfel încât cetățenii să nu mai fie nevoiți să facă turism cu ambulanța, iar salvările să nu mai fie folosite pe post de taxiuri, tocmai pentru că secțiile spitalelor sunt pavilionare. Se pierd timpi prețioși, iar fiecare secundă înseamnă viață! Siguranța stradală și securitatea timisorenilor se află printre prioritățile noastre: oamenii trebuie să se simtă confortabil în toate mediile sociale.

Cu siguranță, vom debirocratiza administrația locală și vom pune nevoile comunității pe primul plan: achiziții simplificate, transparență și predictibilitate fiscală. Mai mult, vom introduce noul Plan de Urbanism General, depășit de circa două decenii, astfel încât sa deblocăm Timișoara, să putem implementa și dezvolta conceptul de Zonă Metropolitană și să putem implementa un nou concept de “cartier inteligent” în zona Pădurii Verzi.

Apropo de Pădurea Verde, ne vom strădui să definitivăm preluarea acesteia în patrimoniul municipalității, astfel încât să putem dezvolta, în acel perimetru, cea mai mare zonă de agrement și fitness în aer liber din Timișoara, fără a altera farmecul patrimoniului natural. Avem în plan să dezvoltam noi parcuri și spații verzi, iar în zonele de agrement, deja existente, să dezvoltăm un concept “sală de sport”, dar în aer liber. Sănătatea înseamnă sport, înseamnă educație fizică!

Crearea unui sistem de dezvoltare integrată a infrastructurii municipale, care cuprinde drumuri, parcări, piste de biciclete și trotuare practicabile pentru toată lumea, se află în atenția noastră, la nivel micro. Calitatea aerului, dezvoltarea echitabilă a Timișoarei, adică a tuturor cartierelor, nu doar a centrului istoric, cât și cultura urbană sunt lucruri de care mă voi ocupa, la modul serios, împreună cu echipa mea.