Maria Grapini: “Decizia Guvernului Elveției este jignitoare, reacția României este firavă!”

Guvernul din Ţara Cantoanelor a decis, astăzi, 10 mai, activarea unei clauze prevăzute în Acordul cu Uniunea Europeană care prevede introducerea în mod temporar a unor restricţii pe piaţa muncii elveţiană pentru cetăţenii români şi bulgari. Ca efect imediat, în următoarele 12 luni, cetăţenii bulgari şi români care intenţionează să efectueze activităţi de lucru vor avea doar acces limitat pe piaţa muncii din Elveţia, așa scrie într-un comunicat al Executivului federal de la Berna.

Reacția oficială a României a venit dinspre MAE: “Partea română consideră că orice decizie privind libera circulaţie trebuie să se încadreze în spiritul facilitării unui parteneriat apropiat dintre UE şi Elveţia, cu obiectivul respectării liberei circulaţii a persoanelor şi a forţei de muncă şi non-discriminării cetăţenilor europeni, valori care constituie elemente fundamentale ale Acordului pentru Libera Circulaţie a Persoanelor. Ministerul Afacerilor Externe va rămâne în dialog cu autorităţile elveţiene pentru identificarea celor mai bune soluţii în sprijinul cetăţenilor români”, se arată în comunicatul Ministerului.

Europarlamentarul Maria Grapini, aflat în plină sesiune la PE, a comentat dur ambele decizii/reacții.

“Mă feresc să jignesc, dar decizia Elveției spune multe despre modul în care, istoric vorbind, această țară face politică! N-am cum să nu remarc nota clară de discriminare, impusă de elvețieni, din moment ce ne-au nominalizat.

E o decizie jignitoare și consider că trebuie să ripostăm imediat! Am fost raportor din partea grupului S&D pe Raportul privind relația UE-Elveția, în care s-a stipulat clar că trebuie să existe reciprocitate – Raportul Obstacole în calea funcționării depline a pieței interne-acordul SEE. În acest raport, la punctul 18, se prevede clar: „reiterează faptul că libera circulație a persoanelor este una dintre libertățile fundamentale și unul dintre pilonii pieței unice, fiind dintotdeauna parte integrantă și condiție prealabilă a abordării bilaterale UE-Elveția”. Am citit și comunicatul oficial al MAE…

Nu vă supărați, reacția României este firavă! Suntem DISCRIMINAȚI pe față și noi ținem lecții de ideologie? Guvernul Elveției ne ține la graniță și noi vorbim despre respectarea liberei circulații? Sunt dezamăgită. Mâine, la București, îi voi cere președintelui CE, Jean-Claude Juncker, o poziție legată de verdictul controversat al Elveției, iar oficialilor români le voi sugera mai multă fermitate. Ni se închid niște uși, de parcă am fi ciumații Europei! Este ridicol!”, a declarat Maria Grapini.

Elveţia nu este membră a Uniunii Europene, dar face parte din Zona Economică Europeană şi din Spaţiul european de liberă circulaţie Schengen.