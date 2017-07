LIVE pe Facebook. Un timişean care doreşte fotoliul de primar şi-a „jertfit” autoturismul pentru a atrage atenţia

Dupa ce a revendicat toata regiunea Moldovei, ca urmas a lui Stefan cel Mare, dar si scaunul de primar al municipiului Lugoj, ca presedinte a Uniunii persoanelor care nu voteaza din Romania, Cornel Cernoschi a intrat in razboi deschis si cu Dumnezeu.

Pentru a marca acest moment, barbatul care locuieste in Lugoj si-a incendiat autoturismul Dacia 1310. Incidentul s-a petrecut pe malul Timisului in apropiere de sediul Apelor Romane, situat in cartierul Strand. „Strigatul” prin care a pornit acest „razboi”, a fost transmis LIVE de catre Cornel Cernoschi care a anuntat pe o retea de socializare ca acest gest este de fapt o jertfa!

Jertfa lui j…a de Dumnezeu sau parjolire, inainte de razboi, fiindca asa facea si Stefan cel Mare, inainte de razboaie, parjolea satele, holdele si otravea, fantanile”, a scris Cernoschi pe pagina sa de Facebook.

Pompierii sositi la fata locului au fost indemnati de proprietar sa stinga doar vegetatia si sa lase autoturismul sa arda! Pentru gestul sau, barbatul a fost sanctionat contraventional. Cernoschi a mai fost implicat intr-un incident asemanator, in urma cu cativa ani, dupa ce a dat foc masinii lui Mihai Georgescu (Mita), liderul trupei Bere Gratis, conform lugojonline.ro.

