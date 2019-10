Liceeni timișoreni, câștigători la Dracula Film Festival

Trofeul ”Dracula Digital” din cadrul Dracula Film Festival şi premiul în valoare de 500 de euro au revenit anul acesta unui grup de tineri liceeni din Timișoara.

Aceștia au câștigat cu scurtmetrajul ”Iron Thorns”, film realizat cu telefonul mobil de Tudor Fira-Mladinescu (18 ani, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Bănățean), Iasmina Momir (17 ani, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Bănățean) și Luca Dragu (16 ani, elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau”).

Trei liceeni (aparent) obișnuiți



Festival cinematografic internațional

Dracula Film este un festival cinematografic internațional pe tematică horror, thriller, paranormal și fantastic, organizat în fiecare an la Brașov de asociația culturală Fanzin în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov. La festival sunt înscrise filme din toată lumea, la diferite categorii, acestea concurând pentru trofeele Dracula Film.

Categoriile festivalului

Categoriile din cadrul festivalului sunt: competiția de lungmetraj, scurtmetraj internațional, scurtmetraj românesc și Dracula Digital. Competiția Dracula Digital are scopul de a promova educaţia cinematografică în rândul tinerilor, de a le oferi acestora șansa de a se apropia de lumea filmului şi de a descoperi şi cultiva noi talente în cinematografie. Această competiție se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 29 ani, pasionaţi de film și fotografie.

Condiții drastice

”Pentru a participa la competiție trebuie să filmezi un scurtmetraj de maxim trei minute. Acesta trebuie filmat cu telefonul mobil și să fie în tema festivalului. Dintre toate filmele înscrise, un juriu de specialitate – care, în acest an, a fost format din actorii Ștefan Iancu și Eugen Neagu, împreună cu antropologul și fotograful Gabriel Bălănescu – alege cinci echipe care să vină la Brașov pentru a participa la festival și în etapa finală a competiției. O echipă câștigătoare prin votul publicului și cinci echipe de la diferite facultăți internaționale sunt introduse automat în finală”, ne-a declarat Tudor Fira-Mladinescu (18 ani), elev în clasa a XII-a la secția germană a Colegiului Național Bănățean, liderul echipei câștigătoare a trofeului ”Dracula Digital” din cadrul Dracula Film Festival.

Un film realizat în două zile, pe baza a trei cuvinte

„La Brașov, echipele selecționate au la dispoziție două zile pentru a face un film tot de trei minute, pe baza a trei cuvinte, care se fac cunoscute la gala de deschidere a festivalului. Echipele trebuie să participe și la niște workshopuri organizate de juriul competiției. La gala de premiere a festivalului se face cunoscut câștigătorul categoriei, scurtmetrajul fiind ales de același juriu. Premiul categoriei Dracula Digital este de 500 de euro”, a adăugat liceeanul timișorean

„Iron Thorns”, imagine de generic

O pasiune veche

Tudor Fira-Mladinescu a luat contact pentru prima oară cu cinematografia în școala primară. ”Pasiunea mea pentru film a început în clasa a III-a, atunci cand mama m-a dus pentru prima oară la cinema. Înainte să descopăr filmul am fost pasionat tot de domeniul artistic, mai precis de teatru și pictură. La început mi-am dorit foarte tare să devin regizor, deși nu aveam nici o idee despre cum se concepe un film. Pasiunea pentru fotografie a urmat mai târziu, cam prin clasa a VIII-a, din momentul în care, de Crăciun, am primit în dar o cameră de fotografiat DSLR. Până atunci mai făceam poze cu telefonul mobil sau cu aparatul părințiilor mei, dar nu era nimic serios. Pe parcursul gimnaziului am tot primit ca proiecte de la profesori să facem filmulețe pe teme diferite, lucru ce m-a ajutat destul de mult să mă dezvolt în această direcție – cu ajutorul tutorialelor de pe YouTube, desigur -, mai ales când eu <<jucam>> rolul începând de la scenarist și regizor, până la director de imagine și monteur. La început, filmulețele nu erau cele mai reușite, normal, dar tot perseverând, m-am mai perfecționat de atunci”, ne-a mărturisit Tudor Fira-Mladinescu.

Primul film

Deși făcuse mai multe filmulețe, până anul trecut, tânărul timișorean nu a participat la nici un concurs de profil. ”Am participat și la ediția precedentă a Dracula Film Festival, cea din 2018. Împreună cu două prietene, Silvia Marinescu și Flavia Lacrămă, am facut un scurtmetraj intitulat <<The Estate>>, fiind selectați să participăm la etapa finală a competiției. Flavia nu a putut veni la Brașov cu noi, așa că o altă colegă, Iasmina Momir, a înlocuit-o în finală. Cuvintele indicate pentru a fi folosite în conceperea următorului film au fost: <<desen>>, <<familie>> și <<ceas>>. Pentru finală am făcut un film numit <<Imaginary Friends>>. Deși nu am câștigat cu acest film, experiența a fost minunată, așa că am decis să particip și în acest an”, a spus Tudor Fira-Mladinescu.

Instantaneu de la filmările la primul scurtmetraj, „Harvest Day”, selectat de juriul festivalului Dracula Film. În imagine, Tudor Fira-Mladinescu, Luca Dragu, Iasmina Momir, Maya Morun și Flavia Lacrămă

O echipă câștigătoare

Echipa pe care a format-o anul acesta pentru primul film a fost constituită din Luca Dragu (16 ani, elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau”), Iasmina Momir (17 ani, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Bănățean), Flavia Lacrămă (18 ani, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau”) și Maya Morun (15 ani, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național Bănățean).

Momentul anunţării câştigătorului competiţiei Dracula Digital din cadrul Dracula Film Festival: Trofeul Dracula Digital 2019 este câştigat de filmul „Iron Thorns”, realizat de liceenii timișoreni

Film inspirat de dansul ielelor, selectat de juriu

”Filmul pe care l-am făcut s-a intitulat <<Harvest Day>> și este inspirat de dansul ielelor, legenda din folclorul român. Deși am încercat să obținem cât mai multe voturi pentru a intra automat în finală, nu am reușit. Totuși am fost selectați de juriu, așa că în perioada 16-20 octombrie, eu, împreună cu Iasmina Momir și Luca Dragu am fost invitați la Brașov pentru a participa la festival”, a spus Tudor Fira-Mladinescu.

Tudor Fira-Mladinescu, Iasmina Momir și Luca Dragu, cu trofeul Dracula Film Festival

Etapa finală

„Anul acesta, juriul a fost constituit din: Ștefan Iancu (actor), Eugen Neagu (actor) și Gabriel Bălănescu (antropolog, fotograf). Cuvintele pe care a trebuit să le folosim anul acesta pentru a concepe filmul ce urma să fie jurizat în finală au fost: <<Android>>, <<Gotic>> și <<Urme>>. Conceperea scenariului a fost o provocare, deoarece combinarea acestor cuvinte total diferite într-o poveste care să aibă sens și să transmită ceva publicului a fost foarte grea. Filmat într-o zi întreagă, de dimineața până seara, și editat toată noaptea, scurtmetrajul <<Iron Thorns>> a luat naștere”, adaugă liceeanul de la Colegiul Național Bănățean.

Cel mai bun film

„Toate zilele în care am lucrat din greu la acest film au dat roade când am văzut rezultatul final, de care toți trei am fost mândri. Bucuria s-a intensificat când am aflat că am și câștigat trofeul <<Dracula Digital>> pentru cel mai bun film! Încă nu pot să realizez faptul că, deși au fost și filme făcute de echipe din diferite țări – Japonia, Croația, Franța și Italia -, juriul a ales filmul nostru ca fiind cel câștigător! Normal că meritele acestui film nu îmi aparțin numai mie. Nu aș fi putut alege o echipă mai bună decât cea pe care am format-o împreună cu Luca Dragu și Iasmina Momir și sunt foarte mândru de ei și de cum au jucat și cum s-au implicat la conturarea scurtmetrajului. Câștigarea acestui premiu a însemnat foarte mult pentru mine, deoarece este prima oară când abilitățile mele cinematografice îmi sunt recunoscute, și mai ales într-un festival internațional ca acesta”, a conchis Tudor Fira-Mladinescu.