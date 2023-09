Liberalii din Timiș, despre măsurile fiscale luate în coaliție: Respect pentru banul public și stoparea risipei!

Liberalii din Timiș consideră că măsurile fiscale luate de Guvern reprezintă un efort pentru a pune pe o linie corectă direcția în care se îndreaptă România. Este vorba despre măsuri de reducere a cheltuielilor, măsuri de creștere a veniturilor bugetare și măsuri de combatere a evaziunii fiscale. Toate acestea au un impact bugetar cumulat de aproximativ 22 miliarde de lei.

“PNL a făcut tot ce a putut pentru a limita efectele acestor măsuri asupra populației și asupra mediului de afaceri. Vă spun sincer că nu ar fi existat măsuri de reducere a cheltuielilor statului într-o proporție comparabilă cu cele pe venituri dacă nu insista PNL”, spune președintele PNL Timiș, Alin Nica.

Liderul liberal este de părere că reforma va aduce o disciplinare suplimentară a activității în instituțiile publice, în spiritul respectului pentru banul public și pentru stoparea risipei.

“Nu este un efort ușor, dar este un efort necesar și un angajament luat în fața Comisiei Europene. Acest angajament cu partenerii de la Bruxelles ne va permite să primim fondurile din PNRR și cele aferente altor proiecte europene, vitale pentru dezvoltarea și modernizarea României. Măsurile luate acum vor aduce în următorii ani beneficiile unui stat mai disciplinat și mai corect: cu cheltuielile publice mai înțelept făcute și cu resursa umană corect dimensionată, dar și un cadru fiscal mai predictibil pentru mediul de afaceri și mai onest cu cetățenii. Au fost păstrate o serie de facilități pe care le au câteva domenii importante pentru dezvoltarea ulterioară a României, precum agricultura, construcțiile și IT, chiar dacă în acest ultim caz au fost operate o serie de modificări. Am reușit să rezistăm la o serie de măsuri de stânga pe care le-am considerat inacceptabile și am obținut introducerea altora care protejează clasa de mijloc, mediul de afaceri, educația și cultura”, mai spune vicepreședintele național al PNL, Alin Nica.

Câteva dintre măsurile pe care PNL a reușit să le obțină ar fi păstrarea cotei unice de impozitare și respingerea introducerii impozitării progresive dar și susținerea întreprinzătorilor, a mediului de afaceri și a investițiilor. „Am susținut menținerea cotei actuale de 8% pentru impozitul pe dividende, protejând mediul de afaceri de creșterea până la 10%, 12% sau chiar 16%, așa cum s-a solicitat inițial și am respins creșterea TVA la 21%. Este importantă și păstrarea pragului de 500.000 euro pentru microîntreprinderi și respingerea introducerii unui plafon de profitabilitate de 30%, în vederea aplicării unui impozit mai mare”, a precizat Nica.

În privința măsurilor din zona autorităților publice s-a decis reducerea cu 25% a numărului de secretari de stat, subsecretari de stat și funcții asimilate de demnitate publică, reducerea cu 50% a consilierilor din cabinetele președinților de CJ, vicepreședinților CJ, primarilor, prefecților, subprefecților, primarului general, primarilor de sectoare, desființarea posturilor vacante din instituțiile publice și din ministere.

Voucherele de vacanță vor fi primite de cei care au un salariu la un nivel de maximum 8.000 lei net lunar. Cine are peste 8.000 nu îl mai primește, valoarea voucherului crește de la 1.450 la 1.600 lei, iar indemnizația de hrană este încasată doar ce cei care au un salariu mai mic de 8.000 lei/lunar. Cei care încasează venituri peste acest plafon nu o mai primesc.