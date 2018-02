Leo Grozavu: „Avem nevoie de întăriri”

Şi Leontin Grozavu a ajuns la concluzia că ACS Poli Timişoara trebuie să mai aducă jucători pentru a face faţă rigorilor din Liga I. După înfrângerea de pe teren propriu cu FC Voluntari, scor 2-3, înlocuitorul lui Ionuţ Popa a fost dezamăgit mai mult de fundaşi.

„Asta este situaţia, trebuie să o acceptăm şi să muncim mai mult. Am comis multe greşeli, am pierdut duelul cu adversarul direct şi este foarte greu să câştigi la fotbal în aceste condiţii. S-a văzut faptul că FC Voluntari este o echipă mult mai bine articulată. Noi încă ne căutăm o formulă de echipă, încerc să cunosc mai bine jucătorii.

Am fost surprinşi în multe momente. Le-am spus băieţilor că putem întoarce rezultatul, însă am făcut foarte multe greşeli, pe unele le consider copilării. Cel mai important în momentul de faţă este să ne gândim la play-out, acolo se va da bătălia.

La cum a arătat jocul nostru, avem nevoie de întăriri, pentru că am arătat multe slăbiciuni, în special pe linia de fund, dar în momentul de faţă nu poţi să aduci nici un jucător care să te ajute efectiv. Cei pe care i-am putea lua sunt fără echipă şi nu s-au antrenat deloc. Velcotă este un copil cu multe calităţi, sunt convins că la un moment dat se va impune”, a declarat Leo Grozavu la microfonul Digi Sport.