„Leii” din Banat, meciuri din trei în trei zile. Urmează Rapid, la Timişoara

SCM OHMA Timișoara se află într-o serie de trei meciuri pe teren propriu. Proxima partidă va fi cea cu Rapid București, programată sâmbătă, 9 aprilie, de la ora 18,00, la sala Constantin Jude.

Confruntarea contează pentru etapa a 28-a a Ligii Naționale (antepenultima) și vine după înfrângerea care a stopat seria de nouă succese consecutive, 77-90 cu CSO Voluntari. Meciul a avut loc în condiții speciale, cu patru absențe din lotul nostru, Lazar, Mirkovic, Brown și Talton.

„Cui îi pasă că au fost condiții speciale? Nimănui nu-i pasă! De la bun început, noi nu am căutat scuze, nu am căutat vreun alibi, nu am căutat să amânăm meciul. Eu analizez ce am făcut în teren și mă gândesc la ceea ce va trebui să arătăm sâmbătă, cu Rapid”, a declarat Dragan Petricevic, antrenor principal SCM OHMA.

Baschetbaliștii Timișoarei vor juca două meciuri și săptămâna viitoare, ambele cu CSM Oradea: marți (12 aprilie), acasă (restanță din etapa a 14-a), și vineri (15 aprilie), în deplasare (meciul din etapa a 29-a), ambele la ora 18,00.