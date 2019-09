„Lay Me Down Across the Lines”, o nouă expoziţie inedită la Kunsthalle Bega

Despre artă la feminin și despre multiplele ipostazieri ale feminității într-o lume ce transcende tradiționalul și patriarhalul căutând să se afirme altfel și să depășească, pe cât posibil, limitările impuse și (parțial) autoimpuse de-a lungul secolelor este vorba în îndrăzneața expoziție „Lay Me Down Across the Lines”, pe care publicul timișorean o va putea vizita la Kunsthalle Bega până în 13 decembrie.

Demersul plastic al artistelor Mihaela Cîmpeanu, Roberta Curcă, Katja Lee Eliad, Yishay Garbasz, Sasha Ichim, Adelina Ivan, Alexandra Ivanciu, Anastasia Jurescu, Hortensia Mi Kafchin, Elana Katz, Virginia Lupu, Ileana Paşcalău, Aris Tureac, Smaranda Ursuleanu şi Oana Paula Vainer propune publicului un itinerariu estetic într-un univers feminin puternic și dur, însă depotrivă vulnerat și vulnerabil, unde se nasc întrebări esențiale și se descoperă răspunsuri la întrebări rostite și nerostite.

Prin intermediul sculpturii, al performance-ului, al artei video și multimedia, creatoarele care și-au reunit forțele în expoziția curatoriată de Valentina Iancu explorează cu curaj fațetele moderne ale femeii, părți ale marii povești despre Eva eternă alcătuite din istorii personale adeseori dramatice.