Juniorii 2 de la SCM Politehnica Timişoara au participat la Cupa „Fulgilor de Nea”

Echipa de juniori 2 a SCM Politehnica Timişoara, condusă de către Andrei Păiuș, a participat la sfârșitul săptămânii trecute la Cupa ”Fulgilor de Nea”, care s-a disputat la Turda.

Faza grupelor: LPS Suceava-SCM Politehnica Timișoara 34-33,AHC Potaissa Turda – SCM Politehnica Timișoara 41-36.

Meci de clasament – locurile 7-8: SCM Politehnica Timișoara – Romanați Caracal 38-36.

”Am mers la Turda pentru a avea meciuri tari și să vedem unde mai avem de lucrat! Așa a și fost, am întâlnit echipe puternice bine organizate, adversari puternici și zic eu că am facut multe lucruri bune. Normal că ne doream mai multe victorii dar la ora meciului adversarul a fost mai bun sau mai inspirat. Băieții au respectat în mare parte ce am lucrat la antrenamente și au avut un nivel mare de determinare. Am reușit să trecem peste înfrangeri și să ne montam pentru urmatorul meci. Am dat minute la toată lumea (acesta a fost un obiectiv personal).

O să analizam ce am făcut bine sau mai putin bine și după aceasta experiență o să fim mai puternici. Legat de meciurile de campionat care urmează vreau să tratăm mai serios fiecare fază și să înțelegem că este important să nu mai pierdem așa ușor mingea (să nu mai facem cadouri adversarului). În campionat sper să rămanem la fel de concentrați și să terminam pe locul 1 în grupa, lucru care nu o sa fie ușor. Eu spun că dacă suntem concentrați și înțelegem că trebuie să ne respectăm adversarul o să avem șanse mari să ajungem la turneul final, unde orice este posibil”, a declarat Andrei Păiuş, citat de pagina Facebook a clubului alb-violet.

Sursa foto: Facebook / SCM Politehnica Timişoara