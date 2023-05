Jumătate de veac cu PRO Musica, într-un film de excepţie

Asociația Culturală Salvați Patrimoniul Timișoarei a lansate ieri, la Hotel Atlas, proiectul realizării unui film intitulat ”PRO Musica 5.0”, o docudramă de o oră şi 45 de minute dedicată legendarei trupe PRO Musica, trupă care a împlinit 50 de ani de activitate. ”În 15 ianuarie 1973, avea loc primul concert susţinut de cei mai îndrăgiţi muzicieni din oraşul nostru.

În 18 decembrie 2015, piesa lor intitulată <<Timişoara>>, compusă de Ilie Stepan pe versurile lui Marian Odangiu, devenea imnul oficial al urbei de pe Bega. Lansăm acum acest proiect de suflet extrem de imortant pentru noi, cu gândul că, poate, pelicula pe care o vom crea ar putea pune bazele unui viitor muzeu local al rock-ului”, a explicat Ilie Sîrbu, președintele asociației amintite şi producător general al viitorului film ce se întemeiază, în principal, pe evocările, confesiunile și opiniile principalilor componenți ai grupului, filmate în anul 2023, cu o abordare retrospectivă.

”Pentru mine, e o mare bucurie să mă implic în acest proiect. Într-un fel, e ca un joc în familie, pentru că pe doi dintre membri PRO Musica, Ilie Stepan şi Doru Iosif, îi ştiu de copii. E un film al prieteniei, unul sută la sută timişorean, în care, înpreună cu o echipă de profesionişti contacraţi în televiziune, dar şi cu oameni noi, tineri şi entuziaşti, vom spune povestea PRO Musica, prin mărturisirile membrilor formaţiei, dând imaginii, desigur, şi o dimensiune muzicală. Vor face parte din această istorie nouă personalităţi care au fost prezente în grup pe toată durata celor cinci decenii, dar şi alţii – aproape 30 de persoane care vor fi vocile acestei poveşti, fiecare cu culoarea ei. Producţia este independentă, căci nu am apelat la nici un fond public de finanţare”, a punctat Gheorghe Şfaiţer, regizorul filmului.

”Ne-am reunit, ne-am mobilizat, am scris împreună cu Marian Odangiu un CV al trupei, am scotocit prin arhive după poze şi sute de benzi de magnetofon. Mai greu a mers cu materialul video dinainte de 1989, pentru că pe vremea comunismului camere de filmat aveau cei de la Securitate şi câţiva dintre cei care mai înregistrau video unele nunţi. Ne punem pe treabă noi, cei nouă care am acoperit aproape în întregime plaja de 50 de ani PRO Musica, dar ni se alătură şi colegi care au cântat în diverse contexte alături de noi. Nu mai puţin de 71 de colegi – muzicieni, graficieni, rockeri, tehnicieni au făcut parte din viaţa noastră, iar filmul o va istorisi, arătând publicului de azi cum se făcea artă odinioară, care ne-au fost sacrificiile, care era atmosfera dinainte de Revoluţie”, a menţionat liderul formaţiei.

”Ideea aceasta mi s-a părut un lucru absolut senzaţional, uriaş şi extrem de greu de realizat. Deja am făcut casting pentru a recruta copii – sunt copii faţă de noi – care să personifice membri trupei ca tineri, iar filmul va trece prin cele 48 de evenimente esenţiale din existenţa PRO Musica şi cele cinci etape majore din istoria grupului: folk, rock progresiv, rock baroc, piesa << Timişoara>> şi etapa marilor concerte de după 2000.

Vom puncta, desigur, nenumăratele premiere naţionale, europene şi chiar mondiale ce se leagă de trupa noastră, singura din România al cărei concert a avut parte de 11 vizionări ale cenzurii comuniste înainte de a primi un <<nu>>, prima formaţie rock care dă imnul oficial al unui oraş, prima din România postdecembristă care a lansat pe piaţă un disc privat, prima care a cântat după toate rigorile artei în faţa publicului din penitenciar”, a precizat Marian Odangiu, autorul scenariului peliculei.

Ilie Stepan a anunţat că premiera filmului este programată spre sfârşitul anului în curs, că se va lansa şi o carte cu texte PRO Musica şi că, în februarie – martie 2024 va fi gata un quadruplu CD Best of PRO Musica, un material audio de cinci ore şi 15 minute cuprinzând hiturile de ieri şi de azi ale legendarei formaţii timişorene.