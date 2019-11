Istoria Timișoarei, relatată prin tehnologii de ultimă generație

Astăzi, la ora 18, are loc vernisajul expoziției și prezentarea proiectului „Spotlight Heritage Timișoara”/ „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara”. Deschiderea are loc în mansarda Muzeului Banatului, Str. Martin Luther nr. 4, corp B, în spațiul dedicat expozițiilor temporare. Expoziția va putea fi vizitată până în 31 ianuarie 2020.

Acest proiect este conceput și implementat de Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning și Centrul Multimedia, în parteneriat cu Muzeul Banatului și Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii.

În 2019 proiectul prezintă Cartierul Iosefin şi „Valeria dr. Pintea” – un roman în expoziție, o expoziție stradală în cartierul Iosefin și o aplicație mobilă de realitate augumentată, împreună cu o pagină de web. „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara” spune multiplele povești ale orașului prin intermediul tehnologiilor digitale, povești ale patrimoniului cultural și istoric, ale dezvoltării tehnice, ale comunităților și vecinătăților, împletite cu poveștile personale ale locuitorilor de ieri și de azi. Proiectul invită publicul într-o lume complexă în care istoria și poveștile de altădată ale Timișoarei sunt reactualizate prin intermediul tehnologiilor digitale – pagină web și aplicație mobilă cu realitate augmentată – și al expoziției, sub titlul „Timișoara și alegoria simțurilor”. Proiectul urmărește construirea de straturi multiple de memorii personale și date din istoria cartierelor, comunităților, etniilor și locuitorilor. În 2019, sub reflector este cartierul Iosefin, iar tema este „Auzul”. Componenta digitală a proiectului este accesibilă online la adresa https://spotlight-timisoara.eu/