Iohannis: Numărul de cazuri de COVID-19 a scăzut semnificativ; de la sfârşitul săptămânii vor fi redeschise pieţele

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că numărul de cazuri noi de infectări cu SARS-CoV-2 a scăzut semnificativ în ultima perioadă şi a anunţat că de la sfârşitul acestei săptămâni vor fi redeschise pieţele.

„Am putut să constatăm că în ultima săptămână numărul de persoane nou infectate în fiecare zi a scăzut semnificativ. Este adevărat că în perioada sărbătorilor poate s-a testat un pic mai puţin, totuşi scăderea este clară. Fiindcă şi aici sunt tot felul de interpreţi politici, această scădere se poate constata cam peste tot în Europa. Deci, nu numai noi am luat măsurile juste, corecte, ci şi alţii şi această scădere nu este o întâmplare, nu este o şurubare la date, ci este o realitate în Europa şi, din fericire, facem parte din ţările în care se constată o reducere. Asta fiind constatată, am discutat aceste chestiuni cu experţii, cu specialiştii şi am decis ca de la sfârşitul acestei săptămâni să fie redeschise pieţele”, a spus Iohannis