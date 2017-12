Investiţiile realizate în acest an în Lugoj şi ce se va face în 2018

Ca de fiecare dată, în preajma sfârșitului de an administrația lugojeană se pregătește să-și facă un bilanț al activității desfășurate în cadrul programului de investiții publice.

„Anul 2017 a însemnat pentru noi ca administrație un pas înainte în ceea ce privește atingerea principalului obiectiv pe care ni l-am propus, respectiv modernizarea continuă a orașului, condiții mai bune de viață și muncă pentru lugojeni.

Acum, în preajma Anului Nou, facem ca de obicei o analiză serioasă a activității pe care am desfășurat-o pe parcursul anului și a modului în care am abordat problemele cu care ne-am confruntat. Au fost o seamă de lucrări mai ample, ca aceea de sistematizare și reabilitare a parcărilor din cartierul Cotu Mic, cea de punere în practică a proiectului de modernizare prin care am dat o nouă față pieței Obor împreună cu cele două străzi de acces și alte lucrări obișnuite cum sunt cele de sistematizare din cartierul Timișoarei 110 și din noul cartier MAN.

În cadrul programului de reabilitare a aleilor și trotuarelor prin dalare, vreau să amintesc doar modernizarea aleilor din Parcul George Enescu împreună cu dotarea cu mobilier urban. În primăvară, odată cu modernizarea spațiilor verzi, parcul va căpăta o cu totul altă înfățișare.

Am continuat și reabilitarea fațadelor unor clădiri din centrul istoric al orașului, cu clădirile cu numerele 5 și 6 din Piața J.C. Drăgan. La numărul 5 am reabilitat întreaga clădire și acolo funcționează deja Serviciul public comunitar local pentru evidența persoanelor. Am reluat lucrările de modernizare a ștrandului municipal și sperăm ca anul viitor să finalizăm și acest obiectiv.

De asemenea am desfășurat și lucrări de reabilitare a rețelei de apă a orașului. În ultima parte a anului am pregătit orașul pentru întâmpinarea sărbătorilor prin iluminatul fesiv de sărbători.

Nu am neglijat însă nici celelalte domenii acordând atenţia cuvenită învăţământului, sănătăţii şi problemelor de asistenţă socială, sportului şi culturii. Am realizat în cea mai mare parte ceea ce ne-am propus la începutul anului şi am identificat şi problemele, domeniile şi direcţiile în care vom acţiona anul viitor”, a declarat primarul Lugojului, Francisc Boldea.

Ședință extraordinară

Joi, 28 decembrie 2017, de la ora 14, în sala de consiliu a primăriei se va desfăşura şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal Lugoj. Pe ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României a emiterii a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Lugoj a unei părți din imobilul 1.252 situat în municipiul de pe Timiș, Strada Timișorii nr. 124.

Invitație la Revelion

Primăria împreună cu casa de cultură a municipiului invită toţi lugojenii care doresc să treacă în noul an într-o atmosferă de muzică şi voie-bună să petreacă Revelionul în aer liber. Evenimentul va avea loc pe platoul din fața Casei de cultură a sindicatelor. Petrecerea Revelionului 2017 – 2018 va începe pe 31 decembrie, la ora 22,30, şi se va prelungi până la miezul nopţii.

Pentru întreţinerea atmosferei, vor susţine concerte trupele Vali Ivănescu Blues Project din Timișoara și Scorpions Tribute Band din Budapesta, Ungaria. Trupa Vali Ivănescu Blues Project îi include alături de Vali Ivănescu (bas/voce), Rockabil și Springtime Band, pe chitaristul Bujor Hariga de la Promusica și Rockabil și toboșarul Petre Prisăcaru, cunoscut de asemenea, de la trupele Rockabil și Springtime Band.

Ei vor interpreta începând de la ora 22,30 piese Evergreen din repertoriul celebrelor trupe Cream, ZZ Top și al artiștilor Elvis Presley sau Jimi Hendrix.

La ora 23,15 vor urca pe scenă membrii formației Scorpions Tribute Band, una dintre cele mai bune trupe tribute din Ungaria cu o mare experiență (înființată în anul 2001) și având concerte în Austria, Cehia, Slovacia, Germania, Anglia, Ucraina și România.

La cumpăna dintre ani va avea loc tradiționalul spectacol de artificii vizavi de platoul casei de cultură.

