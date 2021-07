Invazie de copii la Palatul administrativ, de Ziua Timișului. Foto

Consiliul Județean Timiș a fost luat cu asalt de dimineață de mai mult de 100 de elevi interesați de activitatea instituției. 40 dintre aceștia au luat parte chiar la o simulare a unei ședințe extraordinare, condusă de președintele Alin Nica. De asemenea, copiii au avut parte și de prezentarea autovehiculelor / logisticii specifice MAI, ISU și IPJ, cât și de exerciții demonstrative din parte acestora.

Activitățile au avut loc în contextul unei acțiuni de tipul porților deschise, cu ocazia Zilei Județului Timiș, sărbătorită în fiecare an în 28 iulie, începând cu 2016, fiind astfel marcată instaurarea administrației românești în teritoriul alipit Regatului României Mari. La tratativele de pace care au urmat după încheierea primului război mondial, s-a decis ca două treimi din Banat, teritoriu care cuprindea și fostul comitat Timiș și o parte a comitatului Torontal, să revină Regatului României. Consiliul Dirigent l-a numit pe avocatul și omul politic dr. Aurel Cosma prefect al noului județ Timiș-Torontal. Acesta fusese unul din principalii militanți pentru unirea cu România, participant la marea adunare de la Alba Iulia și membru al Marelui Sfat Național Român. Primul prefect român a fost instalat în funcție la 28 iulie 1919 de generalul francez Charles de Tournadre și a fost anunțată la primărie și prefectură preluarea puterii de către autoritățile române. Momentul a marcat începutul instaurării administrației românești iar în următoarele zile au început să sosească primele unități ale armatei române. Aurel Cosma a reușit să asigure o tranziție pașnică și să reorganizeze administrația din temelii.

Tot ieri a avut loc și o ședință festivă a Consiliului Județean Timiș, în care s-a vorbit despre semnificația istorică a zilei, cu alocuțiuni ale conducerii CJT, cât și ale invitaților – primarul municipiului Timișoarei, Dominic Fritz, prefectul județului, Zoltan Nemeth, părintele Vicar Eparhial Ionel Popescu. De asemenea, cu această ocazie s-au înmânat plachete aniversare foștilor președinți ai consiliului.

Acțiunile organizate cu ocazia Zilei Județului Timișului au continuat cu o recepție oficială oferită la Muzeul Național de Artă, un spectacol al Teatrului pentru copii și tineret Merlin pe scena din Piața Unirii, urmat de concertele celor de la The Other You și The Mono Jacks.