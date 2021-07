Consiliul Județean Timiș pregătește modernizarea dintre autostradă și limita cu județul Arad

O nouă investiție importantă pentru timișoreni și mii de timișeni a fost demarată de consiliul județean. Este vorba despre modernizarea DJ 691, între nodul A1 din Giarmata și limita cu Aradul, cale de acces importantă pentru timișenii care vor să ajungă, de exemplu, în Lipova.

Într-o primă fază, a fost emis certificatul de urbanism, iar acum se lucrează la întocmirea documentației prealabile execuției propriu-zise. Procedurile sunt bugetate și vor fi parcurse anul acesta, lucrările de asfaltare fiind programate a demara în 2022.

„Este un drum legătură cu județul Arad important pentru mulți timișoreni. În plus, leagă patru comune mari, Giarmata, Pișchia, Fibișul și Mașlocul, de Timișoara și Lipova. Am primit certificatul de urbanism, iar acum lucrăm în ritm alert la documentația tehnico-economică necesară. De altfel, am alocat pe bugetul din acest an suma de 970.000 de lei pentru documentații, proiect tehnic și exproprieri. Ne dorim ca execuția propriu-zisă a lucrării să intre pe bugetul de anul viitor”, spune președintele CJ Timiș, Alin Nica.

Drumul județean 691 este vizat și de o altă investiție importantă a CJT, aflată deja în execuție. Este vorba despre lărgirea șoselei la patru benzi, de la ieșirea din Timișoara, pe raza comunei Dumbrăvița, până la nodul cu A1, în Giarmata.