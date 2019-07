Într-un cătun izolat din Banat mai trăiește un singur localnic. El are grijă de caii sălbatici

În Banat există multe localități izolate în care numărul locuitorilor a scăzut constant, cu vremea. Există chiar și cazuri în care în așezări altădată înfloritoare nu mai există niciun localnic. Într-un cătun din Caraș, un singur om a mai rămas la casa lui, chiar dacă primăria comunei de care aparține a vrut să-l ajute să se mute într-o localitate populată.

Gheorghe Dăbuceanu are 65 de ani şi locuiește singur în cătunul Preveciori, din judeţul Caraş-Severin, aflat în Masivul Poiana Ruscă. Cătunul aparţine de comuna Băuţar. Un drum forestier de aproximativ 13 kilometri este singura legătură cu satul în care, în trecut, toate cele 15 case erau locuite.

„Acolo (n.r. în Preveciori) au fost mai mulţi oameni. Unii s-au mutat, alţii au decedat. Doar Gheorghe a mai rămas. Preveciori se află la vreo 13 kilometri distanţă de primărie şi poţi să ajungi în sat doar cu jeep-ul, este între dealuri. În total, 15 numere de casă sunt trecute în registrul agricol, cele mai multe sunt sălaşuri vechi, case bătrâneşti. Recent, au început să se mai facă case acolo de către persoane mai tinere, care vin din când în când să se relaxeze. Le place zona, că e aer curat”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, primarul comunei Băuţar, Romulus Bărbescu.

În ceea ce-l priveşte pe unicul locuitor din Preveciori, primarul comunei Băuţar spune că a rămas singur în sat după ce nevasta l-a părăsit pentru a se căsători cu un alt bărbat, iar tatăl şi fratele i-au murit.

Gheorghe Dăbuceanu îşi petrece toată ziua având grijă de cei peste 15 de cai şi două vaci. Semnal la telefon are prea puţin, iar cu ajutorul unui mic panou, reuşeşte să aibă energie electrică într-o cameră.

„Gheorghe are un teren şi am vrut să-l atragem, să-i facem o căsuţă în comună, dar nu a vrut să vină, îi place între munţi. Are grijă de vreo 15 – 18 cai sălbatici şi vreo două vaci”, a declarat Romulus Bărbescu.

