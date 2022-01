”Aspiraţiile mele ţin de a-mi face cât mai bine şi onest treaba”. Interviu cu Mihai Ritivoiu, noul prefect al județului Timiș

– Om de afaceri, politician, oficial în administrația publică, în ce ipostază vă regăsiți ca omul potrivit la locul potrivit?

– Grea întrebare. Cred că cel mai mult mă regăsesc ca tatăl băiatului meu de unsprezece ani şi ca timişorean, născut şi crescut aici. Am intrat în politică ca tânăr om de afaceri frustrat de modul cum eram tratat de instituţiile statului. Aveam 23 de ani când am primit scrisoare cu invitaţie / somaţie să sponsorizez Trofeul Calităţii, mi s-a făcut rău. Ţin minte că, literalmente, mi s-a făcut rău. Între a emigra şi a rămâne să încerc să schimb ceva, am optat pentru a doua variantă.

Ca să răspund punctual la întrebarea dumneavoastră, activitatea politică şi administrativă a fost cea care în ultimii ani mi-a oferit satisfacţia de a simţi că pot face diferenţa. În același timp, în oricare dintre mediile în care am activat, m-am implicat complet. Nu concep lucrurile făcute pe jumătate și nu cred că poți tinde spre succes fără dăruire și efort depus cu consecvență. Cel mai simplu mod în care pot rezuma capacitatea mea de adaptare la oricare dintre aceste ipostaze este că în fiecare dintre ele m-am străduit să-mi fac treaba cât mai bine.

– Ce vă recomandă pentru postura de prefect?

– Experienţa în administraţie. Am 13 ani de activitate pe post de consilier municipal sau judeţean, am activat şi prezidat în numeroase comisii de specialitate, am fost preşedinte al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Timiş şi am ocupat cele mai înalte funcţii deţinute de un român în cadrul Asociaţiei Regiunilor Europene, o onoare pentru mine şi judeţul nostru. Și, deși poate nu e evident la prima vedere, postura de antreprenor a avut cu siguranță aportul ei la evoluția mea ca om politic. Mediul de business mi-a oferit oportunitatea de a-mi cunoaște îndeaproape comunitatea. Am cunoscut, lucrat și interacționat cu oameni din toate păturile sociale, din toată zona Banatului, și azi când mă prezint ca un om al locului, pot să o fac cu profunzimea obținută din această experiență.

– Cum ați defini activitatea dumneavoastră în mediul de afaceri, succes sau eșec, ținând cont că acum niște ani buni v-ați confruntat cu o situație dificilă?

– Aş putea să scriu o carte despre evoluţia mea ca om de afaceri. Povestea mai largă am scris-o şi pe blog. Am pornit la 19 ani alături de colegul meu de liceu, Mitică, cu câteva sute de mărci. În facultate aduceam marfă de la unguri, ne-am deschis apoi o firmă de instalaţii şi construcţii.

La 24 de ani munceam de diminieaţa până seara, inclusiv sâmbăta, aveam o cifră de afaceri de mai multe milioane de euro şi cincizeci de angajaţi, dintre care eu eram cel mai tânăr. În 2008 m-am retras din conducerea şi administrarea firmelor, considerând că mi-am atins toate obiectivele propuse şi că mă pot dedica politicii şi studiilor. La scurt timp după aceea a venit criza şi a fost suficient ca trei clienţi să intre în insolvenţă şi să nu mai plătească pentru ca şi firma mea să aibă aceeaşi soartă.

Au urmat nişte ani grei, cu executări silite şi cu multe datorii de plătit. Am satisfacţia că am depăşit onorabil acea perioadă nefastă care, aşa cum ştim, s-a dovedit a fi dramatică pentru o mare parte a sectorului de afaceri şi sunt recunoscător că lecţia primită la o vârstă încă fragedă (aveam 30 de ani) mi-a cizelat viziunea despre viaţă.

– Ați intrat în politică în 2006, nu a venit cam târziu confirmarea pentru un post de vârf în administrație?

– Există e o vorbă mai profundă decât pare la prima vedere: mai bine mai târziu decât prea devreme. Nu e deloc târziu. În război, o divizie cu experienţă de luptă face mai mult decât două divizii fără experienţă. Experienţa mea de luptă depăşeşte zece ani şi o consider esenţială, mai ales într-un post în care ai de a face cu întreaga adminsitraţie publică, de la Guvern, instituţii deconcentrate şi până la primării. Apoi, în trecut am mai avut ocazii de a ocupa posturi în administraţia publică, inclusiv la nivel central, dar atunci acest lucru nu reprezenta o prioritate pentru mine.

– Aveți un titlu de doctor în economie. La vânătoarea de plagiate din ultimii ani, nu vă e teamă să-l afișați în CV?

– N-am nici o emoţie. Doctoratul l-am făcut în cadrul unei burse doctorale cu fonduri europene, pentru care am participat la un concurs cu admişi şi respinşi. Iar lucrarea, „Economii de aglomerare”, abordează un subiect destul de concret. Conceptul metropolizării de tip policentric, o tendinţă prezentă în Europa, în viitor şi în România, studiază impactul pe care aglomerările urbane îl au asupra economiei respectivei zone.

Apar o serie de evoluţii, unele pozitive, altele nu. Marile metropole oferă avantaje precum accesul la educaţie şi sănătate de top, la salarii mai mari. Pe de altă parte, ele generează un cost mai ridicat al vieţii, poluare sporită, criminalitate mai mare. De multe ori privesc amuzat cu cât aplomb vorbesc aleşii noştri locali de dezvoltarea Zonei Metropolitane Timişoara, fără să înţeleagă de fapt fenomenul în profunzime.

– Numirea în această poziție de reprezentant al guvernului în teritoriu va fi o rampă de lansare pentru o candidatură la Primăria Timișoara sau la Consiliul Județean Timiș?

– Nu neapărat. Avem în PSD Timiş o garnitură de tineri bine pregătiţi, cu experienţă în administraţie, condusă de doi lideri naţionali, Sorin Grindeanu şi Alfred Simonis. Sunt mai multe variante pentru alegerile din 2024, vă pot asigura doar că vom veni cu candidaţi bine pregătiţi care pot câştiga atât Primăria, cât şi Consiliul Judeţean.

– Aveți aspirații pentru o ascensiune ierarhică în structurile naționale ale partidului sau ca membru al guvernului, după 2024, în caz că PSD va fi la guvernare?

– „Dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă, vorbeşte-i despre planurile tale”, zice o altă vorbă înţeleaptă din bătrâni. Aspiraţiile mele ţin de a-mi face cât mai bine şi onest treaba. Am crezul neabătut că munca şi buna credinţă sunt întotdeauna răsplătite. Să ne vedem sănătoşi în 2024 şi mai vorbim atunci.

Mihai Ritivoiu a fost învestit, vineri, în funcţia de prefect al judeţului Timiş.