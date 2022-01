100.000 de muncitori străini, așteptați anul acesta să lucreze în România

Angajatorii se confruntă cu un deficit mare de forță de muncă. Le este foarte greu să găsească români care vor să lucreze în domeniii precum construcţii, servicii sau chiar în fabrici. Aşa că apelează la muncitori străini.

Anul acesta, sunt aşteptaţi în România peste 100.000 de oameni, majoritatea din Asia care vin aici pentru salarii mai mari decât în ţările lor.

Guvernul a aprobat anul trecut creșterea numărului de muncitori străini care vor veni să lucreze în țara noastră, în contextul în care lipsa acută de forță de muncă se accentuează de la o zi la alta, în tot mai multe industrii.

„În anul 2018, când am vazut că și România duce lipsa forței de muncă, am început sa satisfacem necesitățile companiilor din România. Am adus muncitori și care aveau 20-22 de ani, dar și cei cu experiență care au între 40-45 de ani”, a spus Ravi Jogadia, director general firmă de recrutare pentru News Hour With CNN.

Motivul pentru care muncitorii din Asia aleg să lucreze în România

Spune că muncitorii din Asia vin în România deoarece condiţiile de viaţă de aici sunt cu mult peste cele din țările de origine.

„Ei aleg să vină în România deoarece România este o țară Europeană cu multe posibilități şi viaţa este mult mai liniştită. Salariile la fel sunt mai mari faţă de India. Chiar unii muncitorii pe care noi i-am adus aici fac şi dublu, unii chiar şi de trei ori mai mult faţă de India”, adaugă Ravi.

Pentru a acoperi deficitul de forță de muncă angajatorii români sunt din ce în ce mai dependenți de muncitorii din țările asiatice.

Pe aeroportul din Otopeni au sosit numai într-o zi 50 de lucrători din India care vor munci în România anul acesta. Dacă unii fac cunoștință pentru prima dată cu țară noastră, alții vin aici de câțiva ani.

Pe parcursul anului trecut au fost acordate aproximativ 31.000 de vize pentru lucrători străini, din cele 50.000 care erau disponibile, conform antena3.ro