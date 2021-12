Întârzieri de 300 de minute pe calea ferată, din cauza crengilor care au blocat liniile. Ministerul Transporturilor: „Nu se poate interveni pentru a tăia copacii din timp

În cursul zilei de luni, trenurile au avut întârzieri și de 300 de minute din cauza unor defecțiuni sau a vremii. Cele mai afectate au fost trenurile care se îndreptau spre Gara de Nord din Galați și din Brașov, după ce liniile au fost blocate din cauza copacilor căzuți sau a unui marfar a cărui locomotivă a fost defectată.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt la Ministerul Transporturilor, a explicat pentru B1 TV că este un fenomen care se repetă de la an la an și că CFR nu are în acest moment posibilitatea de a interveni pentru a îndepărta copacii din apropierea liniilor de cale ferată:

“Le-am cerut celor de la CFR Călători și CFR Infrastructură să fie foarte atenți, să intervină cât se poate de repede, să îi informeze pe călătorii din trenuri, să informeze în gări despre întârzierile trenurilor, să intervină și să dea cetățenilor care se află în trenuri ceai și apă și ce mai au nevoie.

Multe întârzieri sunt provocate de crengile netăiate la timp

În acest moment pe căile ferate române se repetă un fenomen care nu este nou, se repetă an de an, crengile din copacii care sunt pe margine se încarcă cu chiciură și cad pe liniile de tensiune și deteriorează atât linia de tensiune, cât și dispozitivele locomotivelor.

Când o locomotivă electrică se blochează trebuie înlocuită cu o locomotivă diesel care să înlocuiască această locomotivă să treacă trenurile în stație. Este o situație care se repetă pentru că este până la urmă o problemă legislativă. Cei de la CFR nu poate interveni pentru a tăia copacii din timp, au nevoie permanent de aviz de la Ministerul Mediului. Fără acest aviz nu se pot tăia copacii. Ar trebui schimbată legislația să nu ne mai trezim iarna cu astfel de întârzieri”, conform b1.tv