Înotătorul timişorean Emil Dăncăneţ va reprezenta România la Jocurile Mondiale Universitare de Vară

CSU Politehnica va fi reprezentată la Jocurile Mondiale Universitare de Vară de la Chengdu (China). Timişoreanul Emil Dăncăneţ se va număra printre cei care vor face parte din lotul de nataţie al României. El va concura la competiţia programată să se desfăşoare în perioada 28 iulie – 6 august.

Dăncăneţ este un specialist în procedeul bras şi domină competiţiile naţionale la acest stil de înot. Convocarea pe care a primit-o l-a luat prin surprindere.

„A fost o surpriză pentru mine faptul că am fost ales şi cooptat să reprezint România la Universiada din China. Am aflat cu aproximativ trei săptămâni înaintea competiţiei şi am primit vestea cu bucurie. Nu am mai participat la un concurs atât de mare. Emoţii nu am, deja am luat startul în multe competiţii importante şi sunt pregătit”, a spus Emil Dăncăneţ.

Înotătorul de la CSU Politehnica Timişoara va concura la cele trei probe în care dă cel mai bun randament în bazin: 50, 100 şi 200 de metri bras.

„Îmi propun să merg în timpii mei cei mai buni, să mă autodepăşesc, să-mi depăşesc recordurile personale. Înainte de toate, este o competiţie cu mine, de care mă voi folosi şi în perspectiva Campionatului Naţional în bazin scurt, de la sfârşitul acestui an, unde pot fi selectat pentru mondialele în bazin scurt”, a precizat Emil Dăncăneţ cu două săptămâni înaintea startului Universiadei de Vară de la Chengdu.

În 2023, Emil Dăncăneţ a devenit campion naţional la 50 de metri bras seniori pentru al doilea an consecutiv, iar la 100 de metri bras, tot la categoria de vârstă menţionată, a cucerit medalia de argint. S-a revanşat în Cupa României la 100 de metri bras, unde a devenit campion şi a stabilit un record personal (1:02:75). Aceste performanţe au fost obţinute după ce în 2022 el a stabilit un record naţional la proba de 200 de metri bras în bazin scurt, iar la 100 şi la 50 de metri bras a fost campion naţional.

Rezultatele enumerate îl fac pe Emil Dăncăneţ cel mai bun înotător la categoria bras pe care îl are ţara noastră. Antrenorul lui Emil Dăncăneţ este Sabin Avram. Marius-Mihai Grigore şi Ionuţ-Bogdan Stroe vor fi cei doi antrenori ai României la nataţie în competiţia din China. În total, şase sportivi fac parte din lotul de nataţie care ne va reprezenta ţara la Jocurile Mondiale Universitare de Vară de la Chengdu.