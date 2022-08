Infrastructura școlară a Timișoarei, în mare suferință.

Cu 61 de unități de învățământ care funcționează în 250 de corpuri de clădire, potrivit autorităților locale, bugetul Timișoarei face cu greu față multitudinilor de probleme, nerezolvate la timp, pe care le scoate la suprafață infrastructura deficitară.

Conform informațiilor primite de la reprezentanții primăriei, în acest an, pentru investiții în învățământ, au fost alocate peste 44 de milioane de lei (aprox. 8.800.000 de euro). Bani mulți pe hârtie, dar insuficienți în realitate. O spun chiar directorii unităților de învățământ întrebați în legătură cu sumele pe care municipalitatea le-a distribuit școlilor și grădinițelor în acest an.

Pentru efectuarea unor lucrări de igienizare a sălilor de clasă, zugrăvire a interioarelor sau înlocuiri de mobilier, managerii de școli au apelat, și în acest an, la contribuțiile provenite de la asociațiile de părinți care au redirecționat, așa cum permite legislația, un procent de până la 3,5 din impozitul pe venit, la sponsori, la voluntari și la proprii angajați.

Spre exemplu, Colegiul Național C.D. Loga a primit de la primărie 4.500 de lei (conform mențiunii făcute de direcțiune), o sumă care nu ajunge nici pentru renovarea în întregime unei săli de clasă. Unitatea de învățământ are nevoie urgentă de repararea acoperișului sălii festive, lucrare plătite din bugetul local, dar sistată, din motive necunoscute, chiar înainte de începerea acestui an școlar.

O situație similară există și la Școala Gimnazială nr.18, unde lucrările de reabilitare a sălii de sport au fost, de asemenea, întrerupte în această vară. ” Lucrările de reabilitare a sălii de sport de la Școala Gimnazială nr. 18 sunt întrerupte temporar și se va obține curând autorizația de continuare a lucrărilor. În luna septembrie se estimează finalizarea lucrărilor”, au precizat reprezentanții administrației locale. Și pentru că școala are nevoie și de lucrări de anvelopare, răspunsul primit din partea primăriei a fost promițător, dar neconcludent: ”Primăria are în plan anveloparea clădirilor în care funcționează unități de învățământ și are în vedere și această școală”.

Nici la Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” situația nu e mai generoasă: anul acesta s-au renovat, mai mult prin eforturi proprii, șase săli de clasă, comparativ cu anul trecut, când suma primită de la primărie a permis investiții în 11 clase.

O situație într-adevăr problematică există la Școala Gimnazială nr. 19, care funcționează în trei copuri de clădiri, în care învață peste 1.500 de copii. Din toamnă, 11 clase de gimnaziu vor trebui să facă ore după-amiază, pentru că nu există suficient spațiu. Conducerea școlii a prezentat situația primăriei, în repetate rânduri, dar soluțiile au întârziat să apară.

Viceprimarul Ruben Lațcău ne-a precizat că problema spațiului este în atenția primăriei, inclusiv prin posibilitatea de a construi o nouă clădire în curtea școlii de pe Bulevardul Cetății.

De asemenea, pentru starea deplorabilă în care se află un alt corp de clădire care aparține aceleiași unități de învățământ, situat pe strada Avram Iancu, edilul a dat asigurări că acesta va fi cuprins într-un proiect de reabilitare. La corpul respectiv, primăria a intervenit și anul trecut, după ce conducerea școlii a semnalat pericolul desprinderii țiglelor și posibila rănire a copiilor sau a trecătorilor.

”Nu doar că poate, ci și trebuie să fie inclus într-un proiect de reabilitare. Infrastructura școlară din Timișoara este extrem de deficitară. Noi am reușit să investim în școli mai mult decât s-a investit în orice alt an, iar suma pe care o investim este într-o continuă creștere. Avem proiecte pentru construirea unor copuri noi la Waldorf, Lenau, Generală 30, Generală 7, precum și proiecte de reabilitare, atât pentru grădinițe, cât și pentru școli.

Suntem conștienți că în următorii 5-10 ani trebuie să reabilităm cam toate corpurile de clădire din rețeaua școlară”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău, pentru ”Renașterea bănățeană”.

Situațiile prezentate sunt doar câteva exemple printre multe altele existente în infrastructura școlară a orașului.

Cele mai multe clădiri în care se desfășoară activitățile didactice sunt foarte vechi, unele nereabilitate niciodată, cu rețea de utilități depășită. În zona educației nevoile sunt multe, depășind posibilitățile unui buget local, însă proiectele de investiții pot fi realizate prin accesarea fondurilor europene și prin programul PNNR, atât de către primării, cât și de către inspectoratele școlare.

Sunt necesare nu doar lucrări de renovare și de reabilitare, ci și noi clădiri pentru creșe, grădinițe, școli, având în vedere numărul mare de copii raportat la capacitatea actualei rețele școlare.

Potrivit reprezentanților Primăriei Timișoara, în acest an, municipalitatea a alocat: 6.535.000 lei – la grădinițele PP Lenau, PP nr.11, PP nr.14, PP nr.2, PP nr.11, PP nr. 20, PP nr. 22, PP nr. 23, PP nr. 25, PP nr. 26, , PP nr. 32, PP nr. 33, PP nr. 38 și PP nr. 53; 10.805.000 lei la școlile gimnaziale nr. 1, nr. 12, nr. 13, nr.15, nr. 16, nr.18, nr. 19, nr. 2, nr. 24, nr. 25, nr. 27, nr. 30, nr. 6, nr. 7, nr. 21 și Rudolf Walter; 24.714.600 lei pentru liceele și colegiile ”CD Loga”, ”Ana Aslan”, ”E. Ungureanu”, ”H. Coandă”, ”FS Nitti”, Colegiul Național Bănățean, ”Carmen Sylva”, ”Casa Verde”, ”Azur”, Colegiul Tehnic de Vest, ”Brătianu”, ”Regele Ferdinand I”, ”I. Vidu”, Liceul Tehnologic Alimentar, Electrotimiș, Auto, Arte Plastice, ”G. Moisil”, Sportiv Banatul, Baptist, ”Logos”, ”Gerhardinum”, ”B. Bartok”, ”D. Obradovici”, ”J. L Calderon”, ”N. Lenau”, ”V. Tepeș”, ”W. Shakespeare”, ”R. Waldorf”, plus alte 4.500.000 de lei pentru reparații curente în unele unități de învățământ din municipiu.