Industria ospitalității din vestul țării cere imperativ redeschiderea restaurantelor

Asociația patronală Horetim, reprezentând operatorii de hoteluri și restaurante din vestul țării încearcă în continuare să convingă autoritățile că închiderea localurilor este o măsură exagerată, ba chiar ilegală în contextul luptei împotriva răspândirii virusului chinezesc.

Noul demers al organizației constă într-un memoriu adresat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, dar și în atenția prefectului Liliana Oneț, în care se atrage atenția că oprirea activității restaurantelor, barurilor și cafenelelor ridică probleme de legalitate, dar și lacune în ceea ce privește justificarea măsurii prin studii medicale care să evidențieze un risc major de infectare cu virusul SARS – Cov 2.

”Măsurile recomandate de Guvern pot fi luate doar în condițiile dovedirii necesității lor”, se afirmă în memoriul Horetim, semnat de Corina Macri, președinte al asociației. Dovada nu poate fi reprezentată de simple supoziții ale autorităților, ci de studii medicale, potrivit documentului, iar Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș i se solicită, în consecință, să revină asupra măsurii de suspendare a activității restaurantelor, iar aceste unități să fie eliminate de pe lista activităților cu risc de răspândire a COVID-19. Horetim susține că localurila ar trebui redeschise cu respectarea unui set de măsuri agreate în prealabil de reprezentanții industriei ospitalității și respectate de către toți operatorii din domeniu.

Se solicită și o serie de facilități fiscale

Nu în ultimul rând, restituirea datoriilor statului către proprietarii de restaurante, dar și unele facilități fiscale sunt solicitate de Horetim, asociație patronală cu sediul în Timișoara, mai precis:

TVA de recuperat și CASS, sume restante încă de la inceputul anului; șomaj tehnic și 41,5 la sută din sumele restante din lunile iulie- august; reeșalonarea datoriilor pe 12 luni, luând în considerare plata acestora începând cu Iulie 2021; extinderea modelului Kurzarbeit (flexibilizarea programului de lucru în funcţie de comenzile pe care le are angajatorul până la 80 la sută din totalul orelor de muncă, n. red.); ajutor de stat sub forma a 20 la sută din diferența cifrei de afaceri înregistrate de operatori în acest an, comparativ cu 2019; pe plan local, reducerea cu 50 la sută a nivelului taxelor și impozitelor (pe clădiri, terenuri, taxa hotelieră) pentru următorii doi ani, doar pentru operatorii din HORECA, pentru sprijinirea revenirii acestei ndustrii.

”Considerăm că, după mai bine de șapte luni de la apariția pandemiei, atât autoritățile locale, cât și cele centrale, aveau obligația civică de a comanda studii medicale și statistice, în baza cărora să fie luate măsurile de limitare a răspândirii infectărilor. Este inacceptabil ca toate măsurile să fie dispuse fără temei științific, ci doar pentru a justifica o aparentă implicare a autorităților în combaterea pandemiei”, se susține în motivarea memoriului Horetim, în care se mai amintește și impactul social major creat prin trimiterea acasă a sute de mii de angajați din industria ospitalității.