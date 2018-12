Incident incredibil la 29 de ani de la Revoluție! Ce au păţit urmaşii victimelor de la Timişoara (video)

Președintele Romaniei a depus astăzi, ora 10, la Troiţa din Piața Universității, o coroană de flori în memoria victimelor Revoluției din 1989.

Însă, la 29 de ani de la Revoluţie, ancheta procurorilor încă nu a fost finalizată şi vinovaţii nu au fost cu toţii pedepsiţi.

Şi nu doar ancheta merge greu… Pentru prima oară, câţiva poliţişti din Bucureşti au încercat joi să împiedice urmaşii victimelor de la Timişoara să depună coroane la Troiţa din Piaţa Universităţii.

Incidentul incredibil a fost povestit de Teodor Marieş, preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie, potrivit ziare.com.

„Eu am ramas la Universitate ca sa bag autocarul pe scuarul de la mijloc, sa nu incurcam circulatia si sa depunem coroana in liniste. Asta am facut in fiecare an. Dar au aparut politistii inainte sa apara autocarul.

Eram eu si vreo 10 insi, cu doua coroane, pe care le aveam pregatite sa le depunem, una la Otopeni si una la Crematoriu. Cei veniti de la Timisoara se opresc intotdeauna la Universitate, ca sa depuna o coroana si pentru victimele din Bucuresti. Si noi am fost zilele trecute la ei, la Timisoara.

Politistii au venit foarte nervosi, nu am inteles de ce, ca doar vazusera coroanele: ‘Nu intra niciun autobuz aici!’. ‘Sunteti nebuni?! Sunt cei de la Timisoara! Depunem o coroana si plecam’, le-am zis.

Pana la urma, au sarit si ceilalti colegi, i-au fortat sa avanseze catre troita si am reusit sa depunem coroanele”, a povestit Teodor Maries pentru ziare.com.

Intrebat daca s-a mai intamplat asa ceva in anii precedenti, acesta a raspuns raspicat: „Niciodata!”, potrivit stiripesurse.ro.