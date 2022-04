Incident armat într-o staţie de metrou din oraşul New York.

Mai multe persoane au fost împuşcate, marţi, într-o staţie de metrou din oraşul american New York, iar în zonă au fost depistate şi dispozitive explozive, anunţă surse din cadrul serviciilor de intervenţie.

Incidentul a avut loc în staţia de metrou de pe Strada 36, situată în zona Sunset din New York.

Poliţia a fost solicitată să intervină după ce un individ rămas neidentificat a împuşcat mai mulţi pasageri, potrivit cotidianului The New York Times. Cel puţin 13 persoane au fost rănite prin împuşcare, iar două sunt în stare critică, au declarat surse din cadrul poliţiei citate de postul NBC4 New York. Unii dintre pasageri au fugit de atacator într-o altă staţie de metrou, situată în zona Greenwood Heights.

În staţia de metrou de pe Strada 36 au fost depistate mai multe dispozitive explozive artizanale, iar echipele pirotehnice intervin pentru a le dezamorsa.

Autorităţile îl caută pe autorul atacului armat şi încearcă să afle care sunt motivele acestuia. Circulaţia trenurilor de metrou a fost suspendată, iar în zonă a fost instituit un perimetru de securitate.

(sursa: Mediafax)

foto: biziday