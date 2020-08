În perioada 14 august -14 septembrie se desfăşoară campania organizată de RETIM Ecologic Service SA și ADID Timiș pentru colectarea deșeurilor periculoase în zona 1 în localitățile Bucovăț, Parța, Variaș, Sânandrei, Săcălaz, Șandra, Iecea Mare, Mașloc, Pișchia, Fibiș, Cărpiniș, Cenei, Checea, Foieni, Otelec, Uivar, Dudeștii Noi, Becicherecu Mic, Satchinez, Biled, Giulvăz, Peciu Nou.

Deşeurile periculoase sunt: ambalaje care conţin reziduuri de substanţe pericu­loase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase, ambalaje metalice care conţin o matrica poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), in­clusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, materiale fil­trante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in altă parte), materiale de lustruire şi îm­brăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase, vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase; baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aces­te baterii, solvenţi, acizi, alcali, uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile, de­tergenţi cu conţinut De substanţe pericu­loase, butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe peric­uloase, deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase, pesticide, deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.

Cetățenii pot depune prin aport voluntar deșeurile periculoase în containerele special puse la dispoziție în punctele de colectare și între orele menționate în tabelul alăturat.

Deșeurile periculoase nu trebuie amestecate cu alte categorii de deșeuri (reziduale, reciclabile, de construcții, etc.).

Nu se colectează în cadrul acestor campanii deșeurile electrice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, computere, etc.)!

Deșeurile periculoase se păstrează în gospodărie până în momentul depunerii voluntare la punctul de colectare și nu se depun pe domeniul public în afara programului de colectare.

Detalii despre efectuarea acestor campanii pe www.retim.ro si www.adidtimis.ro/stiri.

PERICULOASE ZONA 1 rural ANUL ZIUA UAT Locatie Orar 2020 14.08 V ȘANDRA Pe platoul de langa firma Trans Solomon-zona Industriala 10.30-18.30 2020 17.08 L IECEA MARE La Școală 10.30-18.30 2020 18.08 M BUCOVĂȚ Platou Cămin cultural 10.30-18.30 2020 19.08 M PARȚA La Biserică (pe colț) 10.30-18.30 2020 20.08 J MAȘLOC Vis a vis de Primărie 10.30-18.30 2020 21.08 V PIȘCHIA La Primărie 10.30-18.30 2020 24.08 L FIBIȘ Terenul de fotbal 10.30-18.30 2020 25.08 M CĂRPINIȘ Stația de epurare(spre Iecea) 10.30-18.30 2020 26.08 M CENEI Curtea Primăriei 10.30-18.30 2020 27.08 J CHECEA La Primărie 10.30-18.30 2020 28.08 V FOIENI La Căminul cultural 10.30-18.30 2020 31.08 L OTELEC La Căminul cultural 10.30-18.30 2020 1.09 M UIVAR La Sala de sport 10.30-18.30 2020 2.09 M DUDEȘTII NOI Platforma COMTIM 10.30-18.30 2020 3.09 J BECICHERECU MIC Str.Țichindeal, la capăt 10.30-18.30 2020 4.09 V SATCHINEZ Daliei nr.8(terenul viran) 10.30-18.30 2020 7.09 L BILED Zona Pieței 10.30-18.30 2020 8.09 M GIULVĂZ La Căminul cultural 10.30-18.30 2020 9.09 M PECIU NOU Parcare Căminul cultural 10.30-18.30 2020 10.09 J VARIAS La Piață 10.30-18.30 2020 11.09 V SÂNANDREI La Primărie 10.30-18.30 2020 14.09 L SĂCĂLAZ Str. Liliacului(spre fostele UM) 10.30-18.30

RETIM rămâne în contact direct cu clienţii săi pe canalele de comunicare online – website www.retim.ro, email [email protected] si pagina oficială de Facebook.

De asemenea, operatorii serviciului de Call Center sunt disponibili la numărul +40 374 885 692, de luni până vineri, între orele 07.00 – 19.00.