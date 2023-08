Începe Festivalul Cămine în Mișcare: expoziții, instalații de artă și filme documentare

În perioada 1 septembrie – 29 octombrie 2023, Asociația Prin Banat organizează, în Timișoara și în alte localități din Banat, Festivalul Cămine în Mișcare.

Timp de două luni, publicul larg va fi răsfățat cu spectacole de teatru, conferințe și artist talks, expoziții de artă și tururi ghidate în regiunea Banatului, rezultate ale celor 10 proiecte câștigătoare ale Apelului de proiecte și intervenții artistice cu tema „Migrația”, desfășurat în cadrul Festivalului Cămine în mișcare 2023.

Totodată, Asociația Prin Banat va organiza și un eveniment conex al Festivalului Cămine în mișcare 2023. În perioada 27 octombrie – 27 noiembrie, va avea loc expoziția de artă naivă din România și Serbia intitulată „Am început să văd culorile | I started to see the colours”, curatoriată de Andreiana Mihail. Cele 35 de lucrări care o alcătuiesc nu au pretenția unui compendiu istoric-explicativ, ci mai degrabă compun un traseu printre temele dominante: munca, natura, familia, distracția – tratate simplu, fără a construi vreo analiza critică a realității. Totul este așa cum se vede: narațiuni scurte fără obscurități și dificultăți, ochiul fiind doar solicitat de contactul nemediat cu multele culori și personaje. Lucrările vor fi expuse la Palatul Ștefania, iar programul de vizitare va fi anunțat în curând. VISTA Bank Romania este principalul partener al expoziției.

Întregul program al Festivalului Cămine în mișcare 2023 poate fi accesat la următorul link https://camineinmiscare.ro/festival.2023, iar proiectele câștigătoare sunt prezentate mai jos:

Timpul lupilor // Autor: Adrian Mocanu, Ucraina/Spania

Timpul lupilor este o instalație muzicală, electroacustică, imersivă, a cărei textură sonoră este creată prin juxtapunerea unor înregistrări reale, cu sunete electronice, sintetice. Proiectul este inspirat din experiența artistului ucrainean, care, aflat în Kiev în dimineața de 24 Februarie, când a izbucnit războiul, a confundat alarmele de avertizare în caz de raid aerian, cu urlete de lupi. Instalația invită participanții să se transpună în atmosfera sonoră a realității pe care locuitorii Ucrainei o trăiesc deja de mai bine de un an de zile- pe de-o parte majestică și profundă, iar pe de alta, sinsitră, amenințătoare. Instalația poate fi vizitată în perioada 1 – 15 septembrie la Galeria 5 (Timișoara, str. Vasile Alecsandri, nr. 1).

Mantas // Autor: BIS Teatru, România

Prin intermediul instalației/ performance-ului propus de Bogdan Sărătean, proiectul Mantas reprezintă împletirea a două povești: cea a regizorului lituanian Mantas Kvedaravičius, executat de soldații ruși pe străzile Mariupolului și cea a ucrainencelor Yulia Kondakova și Jane Rozbitskaya, care au reușit să fugă la izbucnirea războiului. Proiectul își imaginează ce s-ar fi întâmplat dacă regizorul s-ar fi întâlnit, în drumul lui spre Mariupol, cu cele două ucrainience, felul în care această întâlnire ar fi influențat soarta persoanelor implicate. Mantas se desfășoară în 24-25-26 octombrie la Palatul Ștefania.

The Migrations forged in time // Autor: Ivana Svetlik (Svet Likova), Serbia

Proiectul reprezintă un tablou al peisajului cultural al Banatului sârbesc, construit pe trei planuri: moștenirea, diversitatea culturală și drumul spre necunoscut, pornind de la ideea gării ca simbol al migrației. Propunerea este inspirată din colecția de povești „Istorii mici de viață”, culeasă de Christine Cizmaș în anul 2022, în cadrul proiectului Cămine în mișcare. Lucrarea va fi vernisată alături de 14 alte picturi din colecția personală a artistei, care organizator al coloniei de artă pentru copii din Kovačica și pictoriță naivă. Expoziția poate fi vizitată în perioada 10-30 septembrie la Galeria 3 Bastion (Timișoara, str. Hector, nr. 1)

Fiecare experiență este o călătorie //Autor: Bogdan Lupescu, România

Proiectul devine o instalație multimedia și este o reprezentare vizuală a unor frânturi de amintiri, ale unor locuri, ale unor oameni care se regăsesc în poveștile culese în cadrul proiectului Cămine în mișcare de pe plaiurile bănățene. Este formată din patru portrete și patru scene inspirate de secțiunea „Povestiri 2022”, patru fragmente de interviu. Imaginile propuse de artist sunt realizate în două tehnici: desen în cerneală- fine liner, pe hârtie, și desen digital, pe tabletă grafică. Instalația poate fi vizitată în perioada 3-15 octombrie la Galeria 5 (Timișoara, str. Vasile Alecsandri, nr. 1)

Nature, Migration and Me //Autor: Vasyl Kovalenko, Ucraina/România

Proiectul propune o carte de colorat, alcătuită din imagini ale unor animale stilizate, pe fundalul unor compoziții abstracte și aduce în discuție tema animalelor aflate în zone de război, a animalelor de companie care au migrat împreună cu stăpânii lor sau au fost abandonate și au recurs la migrația locală pentru a supraviețui. În timp ce arta poate deveni o formă de terapie, compozițiile propuse amintesc faptul că omul face parte din natură, iar echilibrul și armonia sa sunt direct influențate din mediul înconjurător. Lansarea cărții va avea loc în Parcul Copiilor, în 7-8 octombrie, cu ocazia City Celebration, eveniment principal al programului național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în 2023”.

Terestru – un început de călătorie // Autor: Andreea Săsăran, România

Terestru prezintă într-o manieră basmatico-fantastică posibilitatea unui dialog verbal între diferite specii non-umane din mediul natural apropiat omului refugiat în natură. Este un film-eseu, care conceptualizează un ansamblu de realități ale unor oameni tineri care au ales să se mute de la oraș la sat, documentat audio și montat vizual cu distribuția actorilor din lumea minerală, animală și vegetală. Este un început de călătorie, care caută să îmbine mai multe tipuri de documentare – cercetare, interviu, video și peisaj sonor. Lansarea filmului va avea loc în luna octombrie, la Cinema Victoria Timișoara, iar data exactă urmează a fi anunțată în curând.

Blide noi // Autori: Noemi&Bebe, România

Proiectul, realizat de Noemi Hugel și Ioan Bebeșelea (Noemi & Bebe) propune o întoarcere în timp prin intermediul preparatelor tradiționale, prin reinterpretarea contemporană a unor rețete autentice, prin revitalizarea comunitățile locale, salvând, în același timp, o componentă importantă a identității culturale și a memoriei colective. Partea de cercetare a proiectului, de recuperare a unor rețete tradiționale din regiune, se va materializa sub forma unui prânz, care va avea loc 1 octombrie, într-un loc neconvențional: gara din Jimbolia. Înainte, de la ora 12:30, cei care doresc să afle mai multe detalii din istoria Jimboliei au ocazia să participe la un tur ghidat. Muzeul Presei “Sever Bocu” din Jimbolia este partener al proiectului Blide Noi.

My Neighbourhood With My Camera // Autori: Cirkuliranje & Fabrika Fotografa, Serbia

Proiectul propune explorarea peisajului bănățean din România și Serbia prin intermediul unor workshop-uri de fotografie al căror rezultat va fi o colecție de fotografii reprezentând complexitatea peisajului cultural al Banatului și documentând, în același timp, elemente importante ale identității culturale ale comunităților din regiune. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 10-30 septembrie la Galeria 3 Bastion (Timișoara, str. Hector, nr. 1).

Symphony of Donbas // Autor: Elena Rubashevska, Polonia/Ucraina

În cadrul Festivalului Cămine în mișcare 2023, Symphony of Donbas propune publicului o instalație multimedia alcătuită din patru elemente, care prezintă povești culese în timpul cercetării întreprinse de autoare în Donbas, invitând participanții să descopere identitatea unică a regiunii, adesea stigmatizată. Symphony of Donbas este un derivat al filmului documentar cu același nume, un proiect în lucru al autoarei Elena Rubashevska. Instalația va putea fi vizitată în perioada 15 – 30 septembrie la Galeria 3 Bastion (Timișoara, str. Hector, nr. 1). Artista va fi prezentă la Timișoara în cadrul unui Artist talk care va avea loc în 15 septembrie.

Diary// Autor: Olha Yeriemieieva, Ucraina

Proiectul este o instalație jurnal, inspirată de romanul „Leagănul respirației” de Herta Muller, din povestea unui adolescent care cade victimă, alături de zeci de mii de alte persoane, deportărilor în lagărele de muncă din Uniunea Sovietică. Povestea este pusă în paralel cu situația ucrainenilor care au fost forțați să se relocheze din cauza războiului, așa cum este și cazul autoarei instalației, Olha Yeriemieieva. Motivele relocării sunt, desigur, diferite, însă impactul psihologic este unul similar. Jurnalul poate fi citit dintr-un pat supraetajat, care este un simbol al confortului, siguranței, al căminului și, în același timp, o referință la lagărele de muncă și taberele de refugiați. Instalația poate fi vizitată în perioada 1 – 15 septembrie la Galeria 5 (Timișoara, str. Vasile Alecsandri, nr. 1).

Implementat încă din anul 2017, ca parte din Programul Cultural Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, proiectul Cămine în mișcare (Moving Fireplaces) explorează fenomenul migrației ca o realitate din trecutul și prezentul Banatului și al Europei prin expunerea lor în povești și creații contemporane, cu scopul de a sublinia beneficiile diversității și ale interculturalității.

Proiectul Cămine în mișcare face parte din Programul cultural național „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte. Parteneri: Gărâna Jazz Fest, Comunitate Românilor din Serbia, Asociația Memorialul Revoluției, Centrul de proiecte Timișoara.

Foto: Constantin Duma