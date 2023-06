Imunoterapia în alergii

Reacțiile alergice sunt cauzate de un răspuns exagerat al sistemului nostru imunitar la ceea ce se găsește în mediul înconjurător: polen, praful din casă, păr de animale, mucegaiuri, alimente sau venin de insecte.

Acestea sunt numite alergeni, iar reacțiile alergice sunt mediate de anticorpi de tip IgE.

„Evitarea alergenilor reprezintă managementul optim pentru bolile alergice. Pentru aero-alergeni acest lucru nu este posibil, iar tratamentul simptomatic cu medicamente antialergice poate fi doar parțial eficient.

Imunoterapia specifică sau desensibilizarea este o formă de tratament pentru reacțiile de hipersensibilitate mediate de anticorpii de tip IgE și este o alternativă mai eficientă, cu efect permanent, spre deosebire de medicamentele care tratează doar simptomele, și nu cauza bolilor alergice.

Imunoterapia cu alergeni poate fi efectuată pe cale subcutanată (injecții) sau sublinguală și este foarte eficientă în special la pacienții cu rinită alergică sezonieră.

Acest tip de tratament al alergiilor este singurul care modifică evoluția și cursul bolilor alergice, fiind însoțit de suprimarea simptomelor clinice și de remisiunea pe termen lung a bolii. Imunoterapia poate preveni, de asemenea, dezvoltarea astmului la copii! Existența astmului sau a mai multor sensibilizări în paralel nu reprezintă o contraindicație.

În acest caz, se selectează pentru imunoterapie un alergen „dominant” care este responsabil de simptome.

La pacienții care dezvoltă reacții anafilactice sistemice la înțepăturile de viespe/albine, imunoterapia poate salva vieți și are un impact major asupra calității vieții subiecților alergici la venin”, spune dr. Bianca Matis , medic primar alergologie la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara.

Potrivit acesteia, imunoterapia specifică constă în administrarea unor doze mici de alergen, la intervalele stabilite pentru fiecare formă de administrare, pentru o perioadă de 3-5 ani.

„Imunoterapia sublinguală presupune administrarea zilnică de picături de extracte alergenice sau tablete de extracte alergenice sub limbă și păstrarea lor timp de 2 minute înainte de înghițire. Acest protocol se numește cale alternă și are avantajul de a putea fi autoadministrat la domiciliul pacientului, după inițierea sub supraveghere medicală și a absenței efectelor secundare.

Protocolul de administrare clasică presupune injectarea subcutanată repetată a unor cantități crescânde de extract de alergen, urmată de injecții de întreținere pe o perioadă de 3 ani, realizându-se o formă de toleranță specifică alergenului care oferă beneficiu clinic ani de zile după întreruperea acestuia”, explică dr. Bianca Matis.

Efectele secundare ale imunoterapiei sunt limitate la locul de administrare, sub forma unor reacții alergice localizate; astfel, pentru calea de administrare subcutanată apare frecvent un ușor edem, eritem și prurit la locul injectării, iar pentru calea de administrare sublinguală poate apărea edem sublingual sau un edem al buzelor.

„Utilizarea imunoterapiei specifice subcutanate sau sublinguale la pacienții selectați cu atenție rămâne standardul de aur pentru tratarea bolilor alergice.

Alegerea, fie a vaccinurilor subcutanate, fie a celor sublinguale, disponibile pe piață în prezent, poate fi decisă în mare măsură de preferința pacientului”, spune dr. Bianca Matis.