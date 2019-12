„Împreună pentru Matei”, turneu caritabil de fotbal la Şag

Sportul-rege va strânge rândurile în data de 28 decembrie la Şag pentru un turneu caritabil.

Scopul îl reprezintă strângerea de bani pentru tratamentul micuţului Matei, fiul fostului fotbalist şi antrenor timişean Mihăiţă Hromei, în prezent arbitru în campionatul judeţean de minifotbal şi profesor de educaţie fizică şi sport la şcoala din Foeni.

Evenimentul fotbalistic va începe la ora 9, primele echipe care vor evolua fiind cele de old-boys. De la ora 13 şi până în jurul orei 18 vor putea fi urmărite formaţiile de seniori, 14 în total.

Terenul a fost pus la dispoziţie de primarul comunei Şag, Flavius Roşu, un apropiat un fenomenului fotbalistic, acesta activând mulţi ani ca arbitru, inclusiv în eşalonul secund.

Foeni, Dudeştii Vechi, Făget, Lugoj, Deta, Giarmata, Periam, Şag, Sânnicolau Mare, Catena, părinţii juniorilor de la Ripensia şi Freidorf se numără printre echipele participante la turneul caritabil de la Şag.

Principalul organizator este Gabriel Goloşie, arbitru din Lugoj.

Şi-au anunţat prezenţa şi fotbalişti din Liga I. Alexandru Ioniţă (Universitatea Craiova) şi Silviu Balaure (Astra Giurgiu) au răspuns afirmativ, la fel şi Răzvan Trandu, fost jucător în elită la ACS Poli Timişoara.

Printre cei care vor contribui cu bani se află şi Mario Camora, căpitanul campioanei CFR Cluj, el fiind unul dintre principalii susţinători ai campaniilor de strângeri de fonduri organizate pentru micuţul Matei Hromei, precum şi Alexandru Ţigănaşu, ex-ACS Poli Timişoara.

Contribuţii importante la evenimentul din 28 decembrie vor mai avea Grigore Mihai şi Dusan Ivanovici.

Vor fi licitate tricouri primite de la Adrian Mutu, Cosmin Moţi, Gabriel Tamaş, Camora, Eric, Dan Nistor şi Ionuţ Larie. Arbitrajul va fi asigurat de Paia Pecarov, Petre Parlea şi Mihăiţă Hromei.

„Lumea fotbalului mă ajută foarte mult, peste tot am găsit oameni pozitivi. Oamenii din fotbal îmi dau putere! Camora mă sprijină foarte mult financiar şi moral, îl ştiu de la cumnatul meu, Cristian Bud. Mă invită des la meciurile lui CFR Cluj, unde stau în tribună cu Mira, soţia lui. Am fost chemat şi la partida cu FC Sevilla, am fost recent la duelul cu Celtic… Sunt susţinut şi de către de cei din familia clubului Auto. Ei m-au ajutat când mi-a fost cel mai greu. Domnul Radivoi Miatov mi-a spus că viaţa are sens unic, doar înainte, mă încarcă pozitiv cu vorbele sale. Domnia sa mă sună tot timpul să mă întrebe de Matei. Într-adevăr, Auto este o familie, nu sunt doar vorbe! Mă bucur că la turneul de la Şag vor veni foştii mei colegi de la Sânnicolau Mare, unde am jucat şapte ani. De la campionatul de minifotbal am fost ajutat de arbitri, şi-au donat baremul pentru Matei! Îi mulţumesc mult lui Flavius Roşu că mi-a pus balonul la dispoziţie. Scopul turneului este unul caritabil, nu cine ia locul întâi”, ne-a declarat Mihăiţă Hromei.

Fiul său, Matei, suferă de lisencefalie de tip 1, o problemă neurologică.

„Important este să ţinem epilepsia sub control. Mergem de trei ori pe an la Oradea, la Mihai Neşu, el are acolo un centru medical. Tot timpul ne întoarcem încărcaţi pozitivi de la Oradea”, ne-a mai spus Mihăiţă Hromei, care a deschis un ONG în care pot fi viraţi cei 2 la sută din impozitul pe salariu.

