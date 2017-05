“Implementăm proiecte serioase, cu impact direct asupra vieții timișenilor”. Interviu cu Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș

– Au trecut patru luni de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Timiș. Cum ați găsit instituția?

– Am găsit-o energică, având multe proiecte demarate, dar şi cu proiecte îndrăznețe. Ştiam cum stau lucrurile și, venind după premierul Sorin Grindeanu, eram conștient că a impregnat un anumit stil de lucru, unul cu care eu sunt obișnuit, așa că nu au fost surprize. Am avut, evident, o discuție cu Sorin Grindeanu și am stabilit de comun acord care sunt principalele obiective pentru acest an, așa că primul gând a fost să continuăm proiectele demarate de actualul premier.

– Care ar fi acestea?

– Principala preocupare pentru această primă perioadă se leagă de dezvoltarea infrastructurii rutiere. În scurt timp vom depune două proiecte importante la ADR V Vest, pentru două drumuri, Peciu Nou- Giulvăz – Foeni – granița cu Serbia, și Cărpiniș – Gelu – limita cu județul Arad. Însă, cel mai important proiect este cel legat de centura de sud a Timișoarei. Dacă vă amintiți, aceasta a fost o promisiune fermă a noastră în campania electorală de acum un an, iar acum ne află deja în faza de depunere a ofertelor pentru proiectare și execuție. Termenul-limită este 8 iunie, iar apoi va urma perioada de contestații. După finalizarea procedurilor legale, se va trece la execuție. Știu că mă veți întreba când vor demara lucrările, dar nu pot să vă răspund pentru că nu mai depinde de noi, ci de contestații, soluționarea acestora și așa mai departe.

– În afară de infrastructura rutieră, mai aveți și alte obiective?

– Evident că avem și lucrăm intens la ele pentru că noi ne ținem de cuvânt. Avem proiecte serioase, cu impact direct asupra vieții oamenilor. Pot să vă spun că suntem foarte aproape de finalizarea documentației pentru o nouă maternitate care va fi construită la Timișoara, chiar lângă Spitalul Județean. La fel, suntem într-o fază avansată cu documentațiile pentru construirea de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL). Un alt proiect la care eu țin foarte mult este legat de construirea a opt bazine de înot în orașele din județ, bazine didactice, dar care pot fi folosite și pentru agrement. Sunt multe proiecte importante la care lucrăm și pe care le vom implementa, doar că noi preferăm, spre deosebire de alții, să vorbim mai puțin și să facem mai mult. Va veni și vremea când vom vorbi mai mult despre ceea ce aminteam mai devreme, însă doar atunci când totul este făcut.

– Nu ați amintit nimic despre Sala Polivalentă, cea care a iscat o adevărată polenică…

– Este un subiect care a consumat multe energii, dar fără nici un rost. Am explicat cum stau lucrurile și o mai fac o dată. Această sală este un proiect-pilot la nivel național, gestionat de Compania Națională de Investiții. Prima condiție impusă de CNI este ca autoritatea care beneficiază de această sală să pună la dispoziție un teren liber de sarcini cu o suprafață de aproximativ şase hectare, iar mai apoi, beneficiarul trebuie să asigure infrastructura – parcări, apă, curent electric și așa mai departe. Noi, fiind contactați de CNI, am pus deja la dispoziție acest teren, cei de la companie au fost de mai multe ori aici, au inspectat zona și s-a intrat într-o linie dreaptă. Acum, că acest aspect nu convine primarului Nicolae Robu, este o problemă care îl privește direct. Noi nu o să intrăm în acest conflict creat artificial de Nicolae Robu pentru a atrage atenția de la alte probleme. Mergem înainte.

– Care este relația cu Bucureștiul, cu premierul Sorin Grindeanu mai exact?

– Eu cred că avem o relație foarte bună, iar acest lucru se vede foarte clar prin investițiile care vin spre județul nostru. Vorbeam mai devreme de centura de sud a Timișoarei, de sala de sport, de maternitate, toate acestea se fac cu sprijinul Guvernului Grindeanu. Vă mai spun acum că la sfârșitul săptămânii trecute au fost alocate încă şapte milioane de lei pentru continuarea lucărilor la Spitalul de Copii, împreună cu Banca Mondială se va face un Centru de Arși și multe altele. Cred că putem spune fără nici un fel de problemă că avem un premier care nu uită de unde a plecat, un premier care acordă Timișului și Timișoarei atenția pe care le merită. Cred că împreună cu prim-ministrul Sorin Grindeanu putem implementa proiecte și îndeplini obiective importante pentru timișeni.