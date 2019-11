Ilie Triţoiu, preşedintele Baschet SCM Timişoara: „Lupta pentru accederea în Top 6 nu este încheiată!”

– Ne aflăm înaintea startului returului primei faze a Ligii Naţionale de baschet masculin. Două victorii şi cinci înfrângeri este bilanţul de până acum al echipei timişorene şi poziţia a şaptea, penultima din grupa valorică A. Ce a lipsit pentru o clasare superioară?

– Din punctul meu de vedere, poziţia actuală din clasament este una mincinoasă, întrucât echipa a arătat altfel în tur. Într-adevăr, am oscilat meciurile bune cu cele mai puţin bune, dar în acelaşi timp am fost urmăriţi de ghinion şi am avut parte de unele decizii care nu ştiu dacă au fost sau nu cu intenţie împotriva noastră. Cert este faptul că toţi aceşti factori au dus la acest bilanţ de două victorii şi cinci înfrângeri. Sunt foarte afectat de această situaţie, pentru că, paradoxal, prestaţiile nereuşite le-am avut în meciurile cu echipele mai puţin bine cotate, iar evoluţiile bune au venit în partidele cu formaţiile de top ale campionatului, şi mă refer aici la cele din Cluj-Napoca, Oradea şi Sibiu. Puteam să ieşim cu două victorii din această serie de trei meciuri dificile. Nu dezarmăm, echipa are potenţial, este important că ne-am recăpătat spiritul pe care l-a avut această echipă de-a lungul timpului. Lupta pentru accederea în Top 6 nu este încheiată!

– Cum pot fi recuperate înfrângerile neaşteptate suferite până acum?

– Păstrând atitudinea din meciurile cu echipele din Cluj-Napoca, Oradea şi Sibiu şi nerepetând greşelile comise în partidele cu Piteşti şi Dinamo. Au fost două înfrângeri neaşteptate pentru noi, mai ales că ele au venit pe teren propriu, la Timişoara. Obligatoriu, trebuie să le recuperăm în partidele pe care le vom juca împotriva acestor formaţii în deplasare. Aşa cum am pierdut cele două meciuri la Timişoara la fel de bine putem să câştigăm la Piteşti şi pe terenul lui Dinamo. Am încredere în echipă şi în antrenor, suntem pe un drum ascendent, chiar dacă rezultatele nu arată acest lucru. Sunt mulţumit de creşterea arătată de la un meci la altul, începând de la jocul disputat la Cluj-Napoca, continuând cu cel de acasă contra formaţiei din Oradea şi atingând forma maximă la Sibiu. Sper să continuăm aşa, avem potenţial şi nu dezarmăm. Mai avem de jucat şapte meciuri şi vom face tot ce ţine de noi pentru a ne califica în Top 6.

– În câte dintre eşecurile actuale pot fi identificaţi factori ce nu ţin de adversari?

– În cel puţin două, dar într-o discuţie avută cu preşedintele Federaţiei Române de Baschet, Horia Păun, am promis că aceste lucruri le vom discuta în privat şi nu vom mai ieşi în presă. Vom rezolva problemele pe alte căi, mai exact prin comunicări directe cu cei din federaţie, de la comisia de arbitri. Aşa este fair-play, pentru că dacă la nivel naţional ar începe toţi să dea declaraţii ar ieşi haos. Am încredere în preşedintele federaţiei şi în Adrian Voinescu, preşedintele comisiei de arbitri, că lucrurile vor avea o finalitate normală. După meciul de la Cluj-Napoca am oferit o declaraţie în care mi-am exprimat nemulţumirea cu privire la faptul că am fost clar văduviţi, iar acest lucru s-a văzut în rezultatul final. Au fost câteva greşeli şi la Sibiu, n-aş vrea să le socotesc ca fiind făcute cu rea intenţie, dar ele au contat la deznodământ. Echipa noastră trebuia să câştige acel joc. Sper ca greşelile de până acum să nu ne coste prezenţa în Top 6, ar fi dureros. Până la urmă este munca jucătorilor şi a antrenorilor şi nu este normal să decidă alţii. Vreau să cred că nu a fost rea-intenţie, că au fost greşeli normale şi că ele nu se vor repeta.

– În campionat urmează meciul de la Piteşti cu singura echipă mai slab clasată decât Baschet SCM Timişoara. Pe de altă parte, singura victorie a argeşenilor este tocmai împotriva Baschet SCM Timişoara, în ceea ce a reprezentat un debut de sezon cu stângul tocmai în faţa propriilor suporteri…

– Echipa din Piteşti a arătat foarte bine în prima etapă. Noi am fost puţin crispaţi în acel joc, a fost un început de sezon cu un meci acasă în faţa propriilor spectatori. Ar fi contat foarte mult dacă am fi obţinut o victorie în acea partidă. Nu este însă nimic pierdut, putem câştiga la Piteşti, iar lucrurile ar intra în normal pentru noi.

– După meciul de sâmbătă de la Sibiu, pierdut de echipa noastră în prelungiri, aţi rostit, pentru prima dată în acest sezon, cuvântul probleme. Cât sunt de mari, care este cauza apariţiei lor şi cum pot fi depăşite?

– Problemele sunt aceleaşi dintotdeauna la Timişoara. Nu ştiu cum este să fie bine, m-am obişnuit cu această situaţie. Mergem înainte cu bune şi cu rele, am încredere că va fi găsită o rezolvare pentru aceste probleme. Sunt probleme la nivelul întregului oraş, nu doar în ceea ce priveşte sportul. Înţeleg eforturile pe care le face primarul Nicolae Robu pentru a ţine în viaţă sportul timişorean şi sunt optimist că într-un final problemele se vor rezolva.

– Care sunt părţile pozitive din primele şapte etape ale campionatului?

– Părţile pozitive sunt cele două meciuri cu Steaua şi Craiova, în care cel puţin repriza a doua de la Bucureşti şi prima de acasă cu cealaltă adversară au fost aşa cum îmi doresc să văd în toate meciurile. Aş adăuga şi cele trei partide cu echipele din Cluj-Napoca, Oradea şi Sibiu, în care am arătat foarte bine, ne-am bătut de la egal la egal cu adversarele noastre, iar cu puţină şansă şi exceptând lucrurile mai puţin obiective care s-au întâmplat puteam să ieşim cu două victorii din aceste trei confruntări. Una peste alta suntem mulţumiţi de lotul de jucători, de atmosfera bună din cadrul lotului şi de atitudinea recâştigată.

– Aveţi regrete în ceea ce priveşte alegerile făcute în vară?

– Nu, pentru că la bugetul pe care l-am creionat echipa este corectă din toate punctele de vedere. Sigur, sunt jucători care au adus un plus mai mare, în timp ce alţii nu s-au ridicat la nivelul acestora, dar sezonul este lung şi mai au timp să-şi atingă potenţialul real. Probabil că după ce se va omogeniza sută la sută lotul de jucători vom arăta mult mai bine. Dar, repet, la bugetul pe care l-am creionat şi la lotul pe care l-am făcut ne comportăm decent în prima parte a campionatului.