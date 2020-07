Igor Mijajlovici e din nou „leu”

SCM Timișoara a ajuns la un acord cu jucătorul Igor Mijajlovici pentru un contract valabil în următorul sezon.

Jucătorul sârb, în vârstă de 36 de ani, vârstă împlinită pe 3 iulie, a mai evoluat în alb-violet în stagiunea 2017-2018.

Mijajlovici cunoaște bine primul eșalon din țara noastră, el mai activând în ultimul deceniu la CS Otopeni, CSU Sibiu și SCM U Craiova.

Celelalte echipe la care a jucat sunt Mašinac, Mega Vizura, Radnički KG 06, Hopsi Polzela, MZT Skopje Aerodrom, Kožuv, Karpoš Sokoli, Kaposvári KK, AV Ohrid și Mladost Zemun.

Igor Mijajlovici (1,92 metri) acoperă pozițiile 1 și 2.

„Sunt bucuros să mă întorc în România, unde am jucat o bună parte a carierei mele. Cunosc destul de bine echipa din Timișoara, cunosc sala, orașul, sper să mă adaptez repede la cerințele antrenorului. Va fi un campionat interesant. După o pauză ceva mai lungă, jucătorii, antrenorii și cluburile abia așteaptă noi provocări. Este valabil și pentru mine, aștept cu nerăbdare să obțin victorii în echipamentul Timișoarei”, a declarat Igor Mijajlovici.

Noul jucător al echipei alb-violete are un mesaj pentru fani: „Suporteri timișoreni, sunt fericit să vă întâlnesc din nou! Să facem gălăgie împreună, voi în tribună, iar noi pe teren! Pentru noi victorii!”.

„Am considerat că avem nevoie de un plus de experiență la poziția de conducător, de cineva care se poate completa cu Lewis Stallworth, să joace în același timp împreună, dar și separat, așa că am luat decizia să-l readucem pe Igor Mijajlovic, care are multă vechime în campionatul românesc și care oriunde a fost, fie că este vorba de Otopeni, Sibiu, Craiova și nu în ultimul rând Timișoara, a adus multă energie pe teren în ambele direcții, atât în atac, cât și în apărare. Fiind un jucător care deja a evoluat pentru echipa noastră, cunoaște foarte bine ce înseamnă spiritul Timișoarei și sunt ferm convins că este o alegere bună”, a spus și Dragan Petricevici, antrenor principal și managerul secției de baschet din cadrul SCM Timișoara.