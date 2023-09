Grindeanu îi cere primarului Fritz să dea avizele pentru tronsonul noii căi ferate.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, atrage atenția asupra faptului că, nici până acum, administrația Fritz nu a dat toate avizele pentru modernizarea căii ferate Caransebeș – Lugoj – Timișoara – Arad, pe tronsonul ce ține de oraș.

Este vorba despre o investiție foarte importantă, din bani europeni, care este întârziată tocmai din cauza blocajului birocratic din Primăria Timișoara.

Tronsonul ce traversează Timișoara este singurul care nu a primit încă toate avizele de la primăria orașului. Ministrul Sorin Grindeanu a stabilit o întâlnire vineri, 1 septembrie 2023, la sediul municipalității pentru a lămuri situația documentelor lipsă.

“O să am întâlnire cu primarul și echipa dânsului legată de proiectul pe feroviar care traversează Timișoara, care în acest moment nu are toate acordurile de la primărie. Am ajuns în situația pe care nu mi-o doream, și anume să fie ultimul proiect care primește avize. S-au primit avize pe Cluj. Sunt 2 proiecte: Episcopia Brașovului – Cluj și Caransebeș – Arad.

Rostul întâlnirii de astăzi (vineri, 1 august – n.r.) cu domnul primar este să depășim odată aceste obstacole și să dăm drumul la un proiect, important zic eu. Sper să ajungem la o înțelegere astfel încât să se primească avizele și de la primărie, avize pe care le-a mai dat odată în trecut, în paranteză fie spus. Că acest proiect a fost avizat în trecut”, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

În proiectul pentru segmental din Timișoara este prevăzut un sens giratoriu suspendat, la intersecția de la strada Baader din Timișoara, proiect despre care s-a discutat de ani buni, când au fost întocmite primele planuri.

Cea mai importantă modernizare este cea a Gării de Nord din Timișoara, care va avea 4 corpuri de clădire modernizate, peroane la standarde europene și multiple funcțiuni.

Firmele de construcție au fost desemnate încă din anul 2022, iar acum se lucrează la proiectare pe cele 4 loturi în care a fost segmentată magistrala de cale ferată, cu o lungime de 162 de kilometri, Caransebeș – Lugoj – Timișoara – Arad. Modernizarea magistralei costă aproape 9 miliarde de lei, bani asigurați prin PNRR.

Proiectul de reabilitare a magistralei de cale ferată cuprinde și modernizarea a 20 de gări și halte de pe traseu, aflate în județul Timiș. Printre acestea sunt stațiile Timișoara Est, Timișoara Nord, Ronaț Triaj, Sânandrei, Băile Calacea, Orțișoara, Sacu, Jena, Chizătău, Tapia, Jabăr, Șuștra, Izvin, Ghiroda, Găvojdia, Lugoj, Belinț, Topolovăț, Recaș și Remetea Mare.