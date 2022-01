"Grădina lui Raul". Un tânăr din Timiş a reușit să dezvolte o insulă de rezistență pentru agricultura ecologică şi caută să formeze o comunitate de consumatori responsabili

Un tânăr din Timiş a reușit să dezvolte o insulă de rezistență pentru agricultura ecologică, într-una din comunele cu o agricultură puternic industrializată. Întreaga cultură este certificată ecologic, „Grădina lui Raul” fiind înconjurată de pășune, fapt ce o protejează de impactul agriculturii intensive din zonă.

Raul Condeescu este un mic producător agroecologic local, ce a pus bazele unei ferme mixte, pe terenul familiei sale, căreia i se dedică constant. Pe lângă o varietate mare de legume ecologice pe care le cultivă, Raul a dezvoltat treptat un ecosistem în care (în trecut) chiar și porci mangalița. Viziunea de viitor a lui Raul este de a-și deschide cât mai mult grădina către comunitatea locală.

Din dorința de a face parte dintr-o comunitate ce sprijină agricultura sustenabilă de proximitate, Raul s-a alăturat din acest an comunității ASAT- Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești. Își deschide proiectul agricol către 20 de consumatori din Timișoara, cărora le va pune pe masă legume proaspete, cultivate în Dudeştii Noi, la câţiva kilometri de Timișoara.

Reamintim că, începând cu anul 2008, timișorenii au contribuit la apariția în România a unui model bazat pe solidaritatea dintre consumatori și mici producători, cunoscut sub numele de ASAT-Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești. În felul acesta, de la an la an, s-a creat o alternativă locală de hrană sănătoasă, încurajându-se la nivel regional implicarea producătorilor într-o agricultură naturală.

Cultura producătorilor este contractată în avans, consumatorii împărțind cu aceștia inclusiv riscurile unei producții naturale. Este vorba de unul dintre cele mai inovatoare modele de agricultură susținută de comunitate, întâlnit la nivel internațional.

Dacă sunteți preocupat de asigurarea unei surse de hrană sănătoasă, sunteți invitați să aflați mai multe informații despre parteneriatele ASAT care sunt disponibile în Timișoara pentru 2022.

Care sunt avantajele participării într-un parteneriat ASAT?

• contribuiți la dezvoltarea unei noi ferme locale și implicit la securitatea alimentară a Timișoarei;

• încurajați implicarea tinerei generații în agricultură agroecologică, realizată cu respect față de natură și ființa umană;

• aveți acces la legume proaspete care vă îmbogățesc nutritiv dieta;

• aveți acces să vizitați grădinile ASAT, unde puteți petrece timpul liber, inclusiv să vă implicați în activități agricole

• deveniți parte a unei comunități profund preocupată de persistența agriculturii sustenabile.

Timișorenii interesați să primească mai multe informații pot scrie la adresa [email protected], unde unul dintre voluntarii ASAT le va răspunde întrebărilor pe care le au.

Pentru a veni în sprijinul celor interesați, sintetizăm câteva aspecte particulare privind parteneriatele de solidaritate ASAT, care se deosebesc de scheme comerciale de distribuție de legume.

• parteneriatul ASAT presupune semnarea unui contract între consunator și producător pe perioada unui sezon agricol;

• relația între consumatori și producător este una directă, nu există nici un intermediar între aceștia – nu este vorba de o afacere de distribuție de legume, furnizată ca serviciu contra-cost, ci un demers de agricultură civică, dezvoltat prin implicarea consumatorilor și producătorilor;

• locul de distribuție ASAT este comun- consumatorii vin o dată pe săptămână să își ridice coșul de legume, dintr-o locație fixă din Timișoara. Nu există posibilitatea de a se realiza distribuții la domiciliu de către producător;

• toate coșurile sunt egale pentru consumatorii înscriși, nu se pot comanda anumite produse suplimentare pentru că producătorul împarte întreaga producție între consumatorii-membri. Sunt încurajate însă schimburile de legume între consumatori, în cazul în care anumite produse nu le folosim;

• consumatorii plătesc un avans la înscriere, sumă care se scade din valoarea totală a abonamentului. Ulterior, se plătește o rată lunară fixă, conform informațiilor din contract;

• consumatorii se angajează să împartă cu producătorul riscurile și beneficiile unei agriculturi naturale – dacă există pierderi de producție, consumatorii acceptă să plătească același preț al abonamentului. De asemenea, dacă există surplusuri la anumite legume, producătorul împarte acest surplus între consumatori, fără plata unui preț suplimentar;

• consumatorii se implică voluntar în activități de gestionare a parteneriatului: organizarea distribuției, organizarea unor vizite la gospodărie, promovare, evaluare a sezonului agricol. ASAT este un demers care se bazează pe implicarea voluntară a partenerilor;

• consumatorii au posibilitatea de a se implica în stabilirea cantităților de produse, soiuri de semințe, organizarea de vizite la gospodărie. Transparența practicilor de producție este unul dintre atuurile principale ale acestui demers.

Parteneriatele ASAT sunt un model de Agricultură Susținută de Comunitate, fiind lansate în Timișoara, în anul 2008. Peste 10.000 de consumatori și zeci de mici producători de hrană au participat până în prezent în ASAT.