Fuego împlinește 45 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis îndrăgitul artist

Paul Ciprian Surugiu, celebru sub numele de scena Fuego, împlinește pe 23 august 45 de ani. Născut în 1976, la Turda, Fuego este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică ușoară. Într-un mesaj transmis admiratorilor, artistul le-a mulțumit pentru prețurire, asigurându-i că este cel mai important lucru pentru el.

„Azi e ziua mea! Ce bucurie mai mare decât aceea că știu că sunt iubit de voi, sunt sănătos, am mintea pe umeri și multă putere de muncă? Fac 45 de ani! Nu-i simt deloc și sunt gata să o iau din nou de la capăt, cu aceeași forță! Am și bucurii și tristeți, am speranțe, ambiții și multă dragoste de oferit publicului meu, cel care mă răsfață de atâția ani! N-am suferit niciodată de complexul trecerii timpului!”, a scris Fuego.

De-a lungul carierei, Fuego a lansat 38 de albume de studio, a primit 8 discuri de aur și două de platină pentru vânzări. A colaborat cu mai mulți compozitori și textieri și a compus peste 150 de cântece. Repertoriul său este alcătuit din peste 650 de piese din diverse zone artistice.

Debutul oficial pe scenă a avut loc în 1993, la Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia.

sursă foto: Facebook – Paul Surugiu Fuego