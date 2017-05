Firmele din județul Timiș caută cu disperare forță de muncă. Ce a păţit un patron

Timişul atrage numeroase persoane din alte judeţe care caută locuri de muncă, pentru că posibilităţile de angajare de aici sunt incomparabil mai bune decât în majoritatea judeţelor.

Ultima rată a şomajului raportată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă este de 1,13 la sută la nivelul Timişului, vicecampion naţional la acest capitol, fiind întrecut doar de Ilfov, cu 1,08 la sută. Pentru angajatori, însă, şomajul aproape inexistent reprezintă o foarte serioasă problemă.

Organizaţiile patronale, dar şi Camera de Comerţ, încearcă să găsească până şi peste hotare persoane dispuse să muncească în Timiş. Asemenea contacte au fost stabilite, de pildă, cu autorităţile sârbe, dar şi cu cele din, hăt, Republica Moldova. Cu alte cuvinte, e foame mare de personal în Timiş…

Automotive, construcţii şi textile, domeniile cu cea mai mare criză de personal

Companiile din domeniul producţiei de componente auto se confruntă cu deficitul cel mai serios de personal, după cum aflăm de la Simona Potîng, reprezentant mass-media în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Timiş.

Firmele de construcţii, la rândul lor, caută cu disperare meseriaşi şi nu prea găsesc, problema fiind mai acută în această perioadă în care numărul de lucrări este foarte mare. Totodată, societăţile din domeniul industriei uşoare, cu precădere din sectorul textilelor – unul foarte bine reprezentat în Timiş – găsesc foarte greu persoane dispuse la un angajament. Nici supermarketurile nu reuşesc foarte uşor să-şi completeze schema de personal, după cum susţine purtătoarea de cuvânt a AJOFM.

Absolvenţii, aşteptaţi de angajatori ca pâinea caldă

Potrivit datelor de care dispune agenţia specializată în ocuparea forţei de muncă, Timişul nu are domenii economice în care să existe un excedent de forţă de muncă.

„Puţinele persoane care nu îşi găsesc un post pentru care au calificarea necesară pot apela la serviciile noastre, respectiv la cursurile pe care le organizăm. Sunt foarte multe persoane care se recalifică în domenii precum operarea pe calculator, marketing, secretariat sau alte câteva domenii în care se pot găsi uşor locuri de muncă”, afirmă Simona Potîng.

De asemenea, absolvenţii de liceu, dar şi de studii superioare, sunt în atenţa a foarte mulţi angajatori timişeni.

„Nu ne aşteptăm ca în toamnă să avem foarte mulţi absolvenţi ca şomeri indemnizaţi, pentru că posibilităţile de angajare care li se oferă sunt foarte multe. Totodată, sunt numeroase companii, mai ales multinaţionale, care fac recrutări cu ajutorul firmelor private specializate”, susţine reprezentanta AJOFM Timiş.

Enigma de pe piaţa forţei de muncă din Timiş

Brexitul a readus în ţară români plecaţi la muncă în Anglia. Unul dintre aceştia a ajuns în Timişoara şi, având o firmă de amenajări interioare, a decis să recontinue lucrările în Timiş. A găsit rapid o lucrare mai amplă şi a purces în căutarea unor muncitori calificaţi şi necalificaţi pentru întregirea echipei şi demararea amenajărilor.

„Nu m-am gândit că o să întâmpin atâtea probleme în găsirea forţei de muncă. Îmi era teamă că piaţa din Timiş este deja ocupată şi îmi va fi greu să găsesc o lucrare, dar, culmea, am constatat că probleme am avut în găsirea oamenilor cu care să fac o echipă”, spune patronul firmei.

El a dat anunţuri la care foarte puţine persoane au răspuns, iar acolo unde a găsit posibili viitori colaboratori, a întâmpinat alte probleme. Un bărbat din Arad a spus că vine la lucru, însă are nevoie de bani pentru drumul până la Timişoara şi l-a rugat să-i trimită banii într-un cont.

„Am bănuit că e ceva necurat la mijloc. Aşa că i-am propus să vină aici şi la destinaţie îi plătesc transportul. S-a răzgândit. Un alt bărbat, din zona Olteniei, mi-a spus că vine la lucru însă cu încă un prieten şi cu iubita sa.

Eu am închiriat o casă într-o comună de lângă Timişoara, special pentru muncitori şi i-am spus că are acolo cazare gratuită. Nu a vrut să accepte. A spus că vrea să îşi caute el cazare, iar eu să-i plătesc chiria. Nu am acceptat, aşa că a refuzat. Probabil şi el voia doar să găsească o persoană care să-i plătească chiria o lună, fără însă să muncească.

Un alt tânăr mi-a spus că vine în Timişoara, însă cu prietena, aşa că cerea mai mulţi bani. Spunea că el nu pleacă fără iubita lui”, arată patronul.

Acesta le oferea muncitorilor 2.000 de lei, iar celor calificaţi 2.500 de lei, pentru lucrarea care ar dura circa o lună.

„Nu înţeleg de ce lumea nu vrea să muncească! Eram dispus să ofer pentru muncitorii calificaţi maximum cerut pe piaţă, tocmai de aceea nu am specificat o sumă în anunţuri, însă nici aşa nu am găsit forţă de muncă. Am impresia că mulţi nu vor să lucreze, pentru că am constatat că cereri pentru lucrări, în acest domeniu, sunt”, spune patronul. Iar cazul lui nu este unul singular.

Articol scris de ANCA TOMA şi TUDOR LENGHER