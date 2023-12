Firma care a lucrat pe Bd. Cetății, unde tramvaiul atinge stâlpii, a venit cu o soluție: trebuie refăcut tot nodul de la intersecția cu Torontalului. Video

Firma care a lucrat pe Bd. Cetății, unde tramvaiul atinge stâlpii, a venit cu o soluție: trebuie refăcut tot nodul de la intersecția cu Torontalului

La o săptămâna de la testele cu tramvaiul făcute pe bulevardul Cetății, când vagoanele au atins stâlpii ce țin linia electrică de cale, administrația locală a anunțat luni, 4 decembrie 2023, că firma care se ocupă de șantier a venit cu o soluție de remediere.

Eșecul lamentabil al testelor pe linia de tramvai de la megașantierul de pe Bulevardul Cetății a avut ecou în rândul timișorenilor, dar a ajuns viral în mass media și social media, după ce vagoanele au atins stâlpii montați prea aproape de șine. (Eșec lamentabil al megaproiectului de pe Cetății: tramvaiul nu are loc printre stâlpii de linie).

Primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcău și-au făcut un titlu de glorie din reabilitarea Bulevardului Cetății, cu tot ce înseamnă: linie de tramvai, carosabil, trotuare, piste de biciclete și spații verzi “inteligente”. Toate bune și frumoase pe Facebook, până marți, 28 noiembrie 2023, când la ceas de seară s-au făcut primele probe tehnice cu tramvaiul.

O veritabilă tragi-comedie: garnitura de tramvai a acroșat stâlpii care susțin liniile de contact, aceștia fiind montați, cu mare măiestrie prea aproape de șina de tramvai, ceea ce face imposibilă circulația tramvaielor și implică mutarea stâlpilor și a întregii instalații electrice. Informațiile și fotografiile au fost publicate pe Forumul STPT și au devenit virale în cursul zilei de miercuri, 29 noiembrie 2023. Dominic Fritz și Ruben Lațcău nu au putut fi contactați pentru a explica starea de fapt și nici nu au făcut vreo postare publică pe rețelele de socializare, despre rușinoasa situație.

La o săptămână de la incident, viceprimarul Ruben Lațcău a explicat luni, 4 decembrie, că problema este la linia de tramvai și va trebui refăcută toată intersecția cu Calea Torontalului. Au fost discuții cu firma austriacă PORR Construct, s-a cercetat cum au apărut problemele și s-a stabilit un calendar de refacere a intersecției.

„În urma testelor pe care le-am efectuat pe bulevardul Cetății, mai ales în ceea ce privește linia și modul în care tramvaiul circulă pe linia cea nouă, am identificat niște probele. Am avut săptămâna trecută discuții mai multe cu antreprenorul general și cu echipa care a lucrat pe acest proiect. Am așteptat să treacă acest weekend să vedem care sunt cauzele și care sunt motivele reale pentru aceste probleme și, mai ales, în cazul în care aceste probleme se dovedesc a fi probleme care să necesite refaceri, care este calendarul de refacere și ce implică acest lucru. Este o eroare de execuție care a fost făcută în faza inițială de montare a liniei. Problema nu este la stâlpii de decantare sau la stâlpii care susțin linia. Problema este efectiv la linia cale. Va trebui să fie refăcută o parte din acea intersecție”, a explicat Ruben Lațcău.

Toate acestea înseamnă din nou, trafic îngreunat și nervi pentru șoferi. Intersecția se va închide începând de miercuri, 6 decembrie, până la rezolvarea problemei. În primă fază, se va circula cu câte o bandă pe sens, pe partea pe care în mod normal se circulă dinspre Torontalului spre Bogdăneștilor.

“Practic, ne întoarcem la modul în care se circula acum șapte-opt luni de zile. Pe partea dreaptă, cum ieșim înspre Torontalului, partea stângă cum intrăm pe Cetății, circulația va fi permisă în continuare pe un fir pe sens. Practic, vom avea acolo o reducere a traficului. Bucata opusă, practic partea stângă cum ieșim de pe cetății, dreapta cum intrăm, va fi închisă pentru refacerea acestei zone de intersecții”, a mai declarat viceprimarul.

Cei de la PORR vor trebui să refacă toată intersecția, de la un capăt la altul. Vor avea termen de finalizare termenul deja existent în contract, data de 28 decembrie. Dacă nu vor reuși să termine, vor primi penalități. Potrivit viceprimarului, problema a apărut pentru că nu a fost respectat proiectul tehnic, nu pentru că documentația ar fi fost neconformă. În acest caz, de vină ar fi, teoretic, dirigintele de șantier. Se va vorbi, însă, despre tragerea la răspundere a celor care au greșit doar dacă lucrarea nu va fi finalizată în termen.

Între timp, firma de construcții lucrează în ritm alert pentru rezolvarea problemei, așa cum puteți vedea în imaginile ce însoțesc acest articol.