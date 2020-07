Finaliştii ,,Bega Music Festival”, de la Timişoara

Programul prin care sărbătorim ,,Ziua Timișoarei” în acest an include și Festivalul Național de Creație și Interpretare ,,Bega Music Festival”, ce se va desfășura în acest an în perioada 1-2 august în Piața Libertății din Timișoara.

După o participare impresionantă în faza de preselecție, în care s-au înscris 59 de tineri interpreți extrem de valoroși, din 26 de orașe, juriul a decis ca pentru faza finală a competiției să califice 22 de concurenți, care se vor alătura celor 4 interpreți calificați direct, ca urmare a premiilor obținute în cadrul ,,Festivalului Copiilor”.

Astfel, vor urca pe scena din Piața Libertății în 1 august, în finala concursului de interpretare: Nora Filipoiu, Bianca Alexandra Bisceanu, Simion Caragia, Raluca Milin, Michelle Pater, Troacă Maria Alexia, Anca Alexandra, Oana Giurgiuman, Antonia Rădulescu, Alexandru Ticula, Thea Marconi, Kiss Kitty, Zoran Demian, Diana Ivan, Debora Hant, Antonia Isdraila, Izabela Toth, Katalinic Bianca, Doriana Paulescu, Roxana Suharu, Alexandra Sirghe, Carla Boboc, Dominique Simionescu, Maria Bobotan, Tania Ionescu și Daria Cojocaru.

Nu mai puțin de 11 concurenți reprezintă Timișoara și județul Timiș, iar ceilalți finaliști provin din Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Măgurele, Buzău, Slobozia, Alexandria, Galați, Craiova, Cisnădie, Baia de Aramă. Concursul de interpretare va fi urmat de un minirecital susținut de către câștigătoarea ediției precedente, tânăra studentă a Facultății de Muzică din Timișoara Andreea Vlas, dar și de concertul câștigătorului concursului de televiziune ,,Vocea României” din 2019, timișoreanul Dragoș Moldovan și se va încheia cu premierea câștigătorilor secțiunii de interpretare.

Duminică, 2 august, va fi ziua în care forța artistică a Timișoarei va fi evidentă cu ocazia derulării secțiunii de creație a festivalului. Din cele 56 de piese inscrise, juriul a calificat 23 de piese pentru finală.Alături de compozitori consacrați precum Adrian Ordean, Codruț Croitoru îi regăsim pe cei mai tineri și talentați compozitori locali, care vor da glas creațiilor lor prin intermediul artiștilor și trupelor locale mult îndrăgite : AXIS, Maryliss, Peregrinii, Skywalkers, RUA, Beck Corlan, Duality. Remarcabilă ascensiunea unor tineri timișoreni precum Antonia Rădulescu, Zoran, Ihea Marconi, Ovidiu Dodo Moldovan, Ana Kui, Alexandra Cancel.

Până la stabilirea câștigătorilor, cei prezenți vor putea asculta ,,Hai sus”, piesa câștigătoare a primei ediții a concursului, aparținând trupei ,,Dincolo de Ziduri”, dar și recitalul celor de la ,,Pragu’ de Sus”.

Dar iată piesele intrate în finală:

▪️Dor – Oana Velea

▪️Good Things – Silviu Dan Iliescu, Ovidiu Claudiu Moldovan

▪️Mii de șoapte – Maria Avramescu

▪️Farewell – Cristea Ana Maria

▪️Maskarad – Peregrinii

▪️Pază în furtuni – Peregrinii

▪️Niciodată – Adrian Ordean

▪️Fericită de mâine – Alexandra Cancel

▪️Piază-rea – Duality

▪️ 5 Streets Away – Antonia Rădulescu

▪️Don’t bring me down – Thea Marconi (foto)

▪️ Cad stele din vise – Codruț Croitoru

▪️Feel like texting you ,,I miss you” – Moș Yvonne

▪️Gânduri și Vise – Ana Kui

▪️Nu mai vreau sentimente – Andrei Theodor

▪️Cămașa – Zoran

▪️Harababura – Rebeca Samuelsson

▪️Mama Song – Rebeca Samuelsson

▪️ Recollection – Florin Daniel Tudor, Ovidiu Dodo Moldovan

▪️Sevraj – Ovidiu Dodo Moldovan

▪️ Rangers – Minola Szikszai

▪️it’s life – Minola Szikszai

▪️Valurile Mării – Cristian Cazacu

„Sperăm că v-am stârnit interesul pentru a va relaxa alături de artiștii ce pășesc la porțile afirmării, ori consacrării artistice. Accesul la eveniment se va face pe baza de înscriere în listele disponibile în cadrul evenimentului ,,Bega Music Festival- Finala”, în limita celor 500 de locuri puse la dispoziție, în fiecare seară, cu titlu gratuit”, a comunicat Primăria Timişoara.

Foto: Facebook/ The Skywalkers